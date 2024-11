Moderní elektronika už většinou podporuje rychlé nabíjení, ovšem trendem poslední doby je, že například výrobci mobilních telefonů už adaptéry do balení nepřidávají. V tu chvíli vyvstává otázka, jaký adaptér zakoupit, protože je potřeba přemýšlet nad výkonem i cenou. Co když vám řekneme, že můžete mít jeden adaptér a nabijete s ním až 3 zařízení najednou, navíc rychle?

Říká se, že Apple udává trendy, bohužel nejen ty pozitivní. Právě Apple se totiž odhodlal k tomu, že v rámci úspor (a možná i ekologie) přestal do balení přidávat adaptéry do sítě. Ne snad, že by „jablíčkáři“ o mnohé přišli, Apple dával do základního balení pouze pomalý adaptér, a to i přestože iPhony už nabízely rychlejší dobíjení.

Ale co když máte i notebook, který podporuje rychlonabíjení? Zde si s 20W adaptérem nevystačíte, například nové MacBooky lze rychle dobíjet jen adaptéry s výkonem okolo 100 W. Ani ty nejsou součástí balení „základních modelů“, kterým je například například i MacBook Pro s cenou okolo 50 tisíc korun. Pokud tedy chcete rychle nabíjet, musíte investovat, případně si připlatit ještě před nákupem.

Pokud vám jde z adaptérů hlava kolem a vaším snem je jediný, který rychle dokáže nabít většinu vaší elektroniky, jste na správném místě. Epico 140W GAN CHARGER totiž slibuje přesně to, po čem toužíte.

Technické parametry Epico 140W GAN CHARGER

Rozměry 110 × 73 × 29 mm Hmotnost 270 g Výstupy 1× USB-C PD (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A – 140 W max.) 1x USB-C PD (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A – 100 W max.) 1× USB-A (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A – 30 W max.) Maximální souhrnný výkon 140 W Typ vodičů GaN (Nitrid Gallitý) Cena 2 700 Kč

Obsah balení: jen hub

Epico 140W GAN CHARGER

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: krabička plná energie

První setkání s Epico 140W GAN CHARGER vás moc nepřekvapí. Už před nákupem tušíte, co kupujete – že adaptér nebude žádný drobek. S tím korespondují rozměry 110 × 73 × 29 mm a hmotnost 270 gramů. Adaptér není ani tak velký jako spíše těžký, ovšem stále je třeba myslet na to, že jde o adaptér „tři v jednom“, navíc s podporou extra rychlého nabíjení.

Adaptér je plastový, plasty jsou naštěstí matné, nejsou tedy magnetem na otisky ani škrábance. V ruce působí jako těžítko, osobně oceňuji, že je hmotnost skvěle rozprostřena, žádná část adaptéru není těžší, je tedy vyvážený. Zásuvka do sítě se nachází přímo uprostřed, proto adaptér nezabírá místo ani v dvojzásuvce, zde je pěkné vidět, že výrobce myslel i na takové detaily.

Nejzajímavější je samozřejmě pohled na horní hranu, kde se nachází výstup v podobě 2× USB-C, z čehož jeden je označen bleskem. Podporu Power Delivery nabízí oba, ovšem pouze ten s bleskem až 140 W. Kromě dvojice USB-C je zde i jedno USB-A. Místa je tu dost, možná by se sem vešlo ještě jedno USB-A, i když pochopitelně nejde o místo, ale o vyváženost rychlosti nabíjení, která je se třemi konektory přeci jen lepší, než by byla se čtyřmi.

Sice je to drobnost, ale Epico chválíme i za citlivé zasazení loga a dobrou čitelnost popisků na adaptéru. Zde se přímo dočtete, jakými výstupy adaptér disponuje. Font loga i popisků je perfektní, vše je skvěle čitelné, přitom nejde o lesklé nápisy. Osobně považuji logo za velmi povedené, i to je možná jeden z důvodů, proč produkty od Epica vypadají tak dobře, je přitom jedno, zda se bavíme o adaptéru pro nabíjení nebo třeba hubu k počítači.

Líbilo se nám elegantní design

matné plasty

vyvážená hmotnost

praktické rozmístění výstupů

Vysvětlení technologie GaN

Přemýšlíte, co znamená zkratka GAN v názvu produktu? Na veletrhu CES 2020 byla velká pozornost zaměřena právě na GaN adaptéry, které nahrazovaly běžně používané polovodiče z křemíku za polovodiče z nitridu gallitého (zde tedy vysvětlení zkratky GaN). Nejde o žádnou novinku, nitrid gallitý se používal při výrobě LED televizorů už v minulém století, dokonce první adaptéry bylo možné zakoupit již okolo roku 2018.

A proč se nitrid gallitý začal čím dál častěji objevovat v adaptérech? Přináší výhody, například není potřeba používat tolik vnitřních součástí, díky čemuž jsou adaptéry menší a lehčí. Ve srovnání s křemíkem jsou GaN adaptéry schopné přenášet vyšší napětí, nezahřívají se tolik jako klasické adaptéry, jsou tedy i efektivnější, uvádí se efektivnost nabíjení až 95 %. Neznamená to však, že nitrid gallitý je všespásný, aby vše mohlo fungovat, je třeba používat jen kvalitní komponenty, což samo o sobě zajistí, že GaN adaptéry patří mezi ty nejbezpečnější.

Nabíjení: rychle i bezpečně

Jak už víme, adaptér má celkem tři výstupy. Využít můžete dvojici USB-C PD, jeden 100W, ten s ikonkou blesku dokonce 140W. Díky tomu bez problému dobijete i náročnější elektroniku, například nové MacBooky Pro. K tomu je k dispozici i jedno USB-A s maximálním výkonem 30 W. Jen pozor na maximální výkon, který činí 140 W. To znamená, že nedobijete dvojici MacBooků s potřebou 100 W, ale bez problému dobijete například MacBook a iPhone, k tomu ještě třeba méně náročnou elektroniku jako chytré hodinky. Jinak řečeno, plným výkonem dobijete MacBook Pro, Apple iPhone a třeba Apple Watch.

O řízení výkonu se stará sám adaptér, což znamená, že nijak neovlivníte, jaká elektronika si kolik výkonu vezme. Pokud zapojíte tři zařízení, která dohromady spotřebují více než 140 W, rychlost nabíjení se o trochu sníží. Pokud chcete nabíjet rychle, nestačí jen tak ledajaký USB-C kabel, je nutné dbát na certifikaci Power Range. My jsme adaptér vyzkoušeli s MagSafe 3 nabíječkou, můj MacBook Pro 14 (2023) tak využívá maximální potenciál a z 0 na 50 % se dobije během 30 minut, za hodinu se dostanete na 87 %. Můj iPhone 15 Pro Max dokáže využít maximálně 27 W, což znamená, že rychle můžete nabíjet jak MacBook Pro, tak iPhone, v jeden čas, jedním adaptérem, navíc bez výrazného zahřívání.

Epico 140W GAN CHARGER se hodí i pro nabíjení MacBooků

A co se stane, když připojíte trojici na výkon náročnějších zařízení? Záleží, co jakým konektorem nabíjíte. Pokud například budete nabíjet MacBook Pro přes USB-C PD 140 W a připojíte ještě dva telefony, MacBook se bude dále nabíjet plnou rychlostí, ovšem mobily se budou nabíjet pomaleji. Jakmile jeden z nich odpojíte, druhý telefon se opět začne nabíjet rychle. Jak toho adaptér dosáhne? Po každém připojení/odpojení kabelu vypne přísun energie do zařízení, „rozmyslí se“ a teprve poté začne opětovně nabíjet. Pokud tedy jeden z kabelů odpojíte a najednou se na okamžik vypne nabíjení všech zařízení, nelekejte se, jde o standardní chování.

Líbilo se nám možnost nabíjet až 3 zařízení současně

certifikace USB PD

maximální výkon 140 W

opravdu rychlé nabíjení podporované elektroniky

Nelíbilo se nám přísun energie jednotlivé elektronice nelze ovlivnit

Zhodnocení: co více potřebujete?

Adaptér Epico 140W GAN CHARGER se skvěle hodí na cesty, pokud s sebou nechcete tahat několik adaptérů a navíc si chcete být jistí, že vaši elektroniku dobijete opravdu rychle. Díky technologii GaN víte, že máte bezpečný a efektivní produkt, který vám poslouží dlouhá léta. Osobně se mi adaptér líbí po stránce designu a provedení.

Samozřejmě jej můžete využít s elektronikou od různých značek, důležité je, aby ale zařízení nabízela rychlé nabíjení, jinak pořízení takového adaptéru postrádá smysl. Cena zhruba 2 700 Kč je odpovídající, Apple za stejné peníze nabízí adaptér se stejným výkonem, tím však nabijete pouze jedno zařízení, typicky právě MacBook. Právě ona univerzálnost adaptéru Epico je něco, co nám zjednodušuje doporučení k nákupu.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz