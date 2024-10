Levná sluchátka a rozumná kvalita poslechu zpravidla – to zpravidla nejde příliš dohromady, o opaku se nás však snaží přesvědčit sluchátka Buxton BHP 8700 Black, jež stojí necelou tisícovku. Je to opravdu možné?

Nabídka sluchátek je v dnešní době skutečně nepřeberná a na své si přijdou i ti, kteří nechtějí do nových sluchátek investovat horentní sumy. Pokud uvažujete o nákupu mostových (uzavřených) sluchátek, přesto byste si chtěli dopřát multipoint připojení nebo například propojení skrze Bluetooth 5.3, nabízí se model Buxton BHP 8700 Black. Jak se osvědčila sluchátka s cenou pod tisícem korun?

Technické parametry Buxton BHP 8700 Black

Velikost měničů 40 mm Barevné provedení černé Připojení Bluetooth 5.3 (LE) Kodeky SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 60 hodin Hmotnost 224 gramů Obsah balení sluchátka + USB-C/USB-A nabíjecí kabel

Konstrukční zpracování: adekvátní ceně

Vzhledem k nízké ceně jsem neměl příliš velká očekávání, hned na úvod však mohu uvést, že mě kvalitou zpracování sluchátka rozhodně nezklamala a za výsledný dojem se určitě nemusí stydět. Sluchátka sází na matný černý plast, avšak „nosná“ konstrukce je standardně kovová (tudíž se nemusíte obávat toho, že by se sluchátka zlomila) a náušníky stejně jako hlavový most zdobí měkké polstrování skryté za syntetickou kůží. Novince se tak daří velmi dobře skrýt nízkou cenu, tedy snad až s výjimkou tlačítek, na kterých jde zkrátka vidět, že v tomto ohledu se trochu šetřilo.

Po funkční stránce sluchátkám rovněž nemohu nic vytknout: pěkně drží na uších, díky měkkému polstrování jsou pohodlná a jejich konstrukce zároveň umožňuje kompletní složení, tudíž se snadno vměstnají do batohu či kabelky. Škoda jen, že výrobce nepřibalil pouzdro, které by podle mého názoru zákazníci ocenili více než USB-A/USB-C nabíjecí kabel.

Výrobce také nehovoří o žádné ochraně vůči vodě a prachu, což je s přihlédnutím k ceně opět naprosto pochopitelné. I test ochrany dle IP něco stojí a toto je jeden ze způsobů, jak ušetřit. Sluchátka vás nezklamou ani hmotností, která činí vcelku přiměřených 224 gramů. Hmotnost se na hlavě navíc pěkně rozprostře, tudíž se určitě nemusíte obávat bolesti krku.

Líbilo se nám praktický design

příjemně se nosí

Nelíbilo se nám výrobce mohl přibalit základní pouzdro namísto kabelu

Zvuk: očekávání vs. realita

Hned zprvu prozradím, že ačkoliv se to (použitím konstrukce s uzavřenými sluchátky) doslova nabízí, ANC od těchto sluchátek nečekejte. Ovšem i pasivní odhlučnění funguje slušně, tudíž to nepovažuji zase za takový problém. Sluchátka mají režim se zvýrazněnými basy a také tzv. „Signature“ mód, který by měl zřejmě nabídnout čistší zvuk. Právě Signature je rozhodně tou správnou volbou k poslechu, neboť je basový režim dost přebasovaný, ovšem nikoliv v dobrém slova smyslu, neboť se s výraznějšími basy rovněž zdá zvuk zastřený, basům chybí údernost a preciznost a celková kvalita poslechu je v tomto ohledu skutečně slabá. Osobně bych se přimlouval za to, aby sluchátka tento basový režim ani neměla, ovšem mnoho (zejména mladistvých) posluchačů po basech doslova prahne, aniž by jim záleželo na kvalitě poslechu jako takové.

Při poslechu s nastavením Signature pochopitelně rovněž nečekejte zázraky, avšak s přihlédnutím k ceně bych zvuk označil minimálně za slušný průměr. Při poslechu několika žánrů v co nejvyšší možné kvalitě přes aplikaci Tidal (sluchátka však podporují jen základní kodeky AAC a SBC, tudíž na tom tolik nezáleží) jsem oceňoval relativní vyváženost audia, což lze samo o sobě v této kategorii považovat za úspěch.

Ke sluchátkám není k dispozici žádná doprovodná aplikace, takže se musíte spokojit s jejich nastavením, případně se spolehnout na vlastní ekvalizér. Zvuková kvalita v případě hovorů je pak spíše průměrná, ale postačí.

Líbilo se nám v režimu Signature slušný zvuk

Nelíbilo se nám nepovedený basový režim

Funkce a ovládání: stačí to

Sluchátka nedisponují žádnou doprovodnou aplikací, přesto mě jejich schopnosti pozitivně překvapily. V prvé řadě využívají Bluetooth 5.3 LE s nižší energetickou náročností, stejně tak překvapí možností multipoint propojení, což je u takto levného modelu relativně nezvyklé. Ve výsledku bych tedy označil „funkce“ za nadprůměrné.

Je nutné se spolehnout na již zmiňovaná fyzická tlačítka, která jsou vyrobena z pryže, která má tendenci na sebe zachytávat nejrůznější nečistoty/prach. Ovládání je každopádně funkční, o to jde především.

Líbilo se nám podpora multipoint připojení

Výdrž baterie a nabíjení: excelentní

Výrobce se chlubí výdrží až 60 hodin při poslechu na 50% hlasitost a 56 hodinami poslechu při poslechu na 100 %. Během používání sluchátek jsem je tak nabíjel jen sporadicky, neboť je takřka nemožné je „utahat“. Spíše budete fungovat v režimu, že si jednou za čas (možná) vzpomenete, že byste mohli sluchátka na chvíli dát na nabíječku, protože sama si o to s takto dlouhou výdrží řeknou jen málokdy. Pokud se vám již stane, že se sluchátka vybijí, potěší vás možnost velmi rychlého nabíjení, kdy za 10 minut můžete získat 5 hodin poslechu.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

podpora rychlého nabíjení

Zhodnocení

Sluchátka Buxton BHP 8700 Black překvapila v mnoha aspektech, neboť nabídnou za pár korun solidní konstrukci, slušný zvuk (vyhnete-li se basovému režimu) i funkce, které bych od takto levných sluchátek nečekal, jmenovitě schopnost multipoint připojení či novější Bluetooth 5.3. S ohledem k ceně tak mohu vytknout v podstatě jen absenci základního textilního pouzdra, které by jistě ocenilo více zákazníků než USB-A/USB-C kabel.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz