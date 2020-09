Realme 7 láká na čtyři fotoaparáty či velký 90Hz displej

Fotografie: Realme

Řada Realme 6 byla představena teprve před půl rokem, avšak to výrobci nezabránilo k představení nástupců, a to dnes formou on-line tiskové konference. Realme 7 bude spadat do poctivé střední třídy, což znamená především velký a vcelku kvalitní displej. Nasazen je 6,5palcový IPS panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Realme 7 se jako první na světě pyšní procesorem Helio G95T od MediaTeku, který se pojí s 6/8GB operační pamětí. Větší RAM se pojí se 128GB úložištěm, menší s 64GB. V obou případech nechybí slot pro až 256GB paměťovou kartu.

Trumfem novinky bude například baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 30W nabíjení. V praxi to znamená, že z nuly na 100 % telefon dobijete za 65 minut, což je ve střední třídě skvělý čas.

Na zadní straně je mírně vystouplý modul se čtyřmi fotoaparáty. Hlavní snímač Sony IMX682 má 64 megapixelů a doprovází jej 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát se záběrem 119°. Zbylé dva fotoaparát jsou 2megapixelové a slouží pro makro fotografie, respektive pro práci s hloubkou ostrosti. Zbývá zmínit ještě čelní fotoaparát v průstřelu v displeji. Má velmi slušných 16 megapixelů.

Z další výbavy stojí za zmínku USB-C, 3,5mm jack nebo čtečka otisků prstů ´´na pravém boku telefonu. Výrobce také zmínil, že je mobil odolný vůči stříkající vodě, nicméně konkrétní certifikace chybí.

Realme 7 se začne 10. září prodávat na indickém a čínském trhu, přičemž cena základní verze 64+6 GB by měla v přepočtu činit 5,5 tisíce korun s daní. Globální dostupnost bude případně oznámena později.