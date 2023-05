Pouze do neděle. Ušetřete na zbrusu nových Poco F5 a F5 Pro až 3 500 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Úderem dnešního dne začíná prodej dvou netrpělivě očekávaných novinek. Poco opět přitápí v kategorii střední, respektive vyšší střední třídy, a rozšiřuje nabídku telefonů o nové modely - F5 a F5 Pro, které právě zamířily na pulty českých prodejců. V prvních dnech prodeje můžete na jejich nákupu výrazně ušetřit a až do neděle 14. 5. si je pořídit za zaváděcí, podstatně nižší ceny. Mobil Pohotovost vám ještě navíc přidá 3letou záruku zcela zdarma.

Snapdragon a ultraodolné sklo Gorilla Glass

Poco F5 a jeho vybavenější brácha Poco F5 Pro víří vody v nejprodávanější kategorii telefonů a v případě Pro verze hází klacky pod nohy i těm nejvybavenějším vlajkovkám.

Poco F5 Pro za akční zaváděcí cenu 11 999 Kč (běžně 13 999 Kč) nabízí kvalitní 120Hz AMOLED displej krytý odolným sklem Gorilla Glass 5, ultravýkonný čipset Snapdragon 8+ Gen 1, který s přehledem zvládne i ty nejnáročnější herní parádičky, 12 GB RAM a 256GB úložiště.

Disponuje také velkokapacitní 5 000mAh baterií s podporou rychlonabíjení o výkonu 67W a 30W v případě bezdrátového nabíjení. Parádní je také fotoaparát s třemi čočkami o rozlišení 64 + 8 + 2 Mpx.

Velmi povedený je však i o něco cenově příznivější model Poco F5. Co se týče výbavy, rozhodně nezaostává a má co nabídnout. Jen do této neděle ho pořídíte za příjemnou zaváděcí cenu 9 499 Kč (běžně 11 999 Kč).

A pokud navíc vyměníte vaše nepoužívané chytré zařízení, na které se vám doma práší, právě za některou těchto z novinek, můžete k výkupní ceně získat navíc bonus až 1 500 Kč. Tímto krokem si zajistíte úplně nejnižší možnou cenu vašeho nového telefonu. Poco F5 vás totiž vyjde jen na 8 499 Kč a Poco F5 Pro na 10 499 Kč.