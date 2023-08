Potvrzeno, Xiaomi představí ohebný Mix Fold 3 již v pondělí

Ohebný telefon má ve své nabídce už několik předních výrobců, a to už několik let. Výjimkou není ani Xiaomi, které usilovně připravuje novinku Mix Fold 3. Připomeňme, že se jedná o věští skládací zařízení s venkovním displejem a výrazně věštím vnitřním displejem. Pomyslně tak půjde o konkurenci třeba pro Galaxy Z Fold5 od Samsungu.

Generální ředitel Xiaomi Lei Jun nyní oficiálně oznámil, že k představení Xiaomi Mix Fold 3 dojde v pondělí 14. srpna, a to od 13:00 SELČ. Na pozvánce je vidět i část chystaného zařízení. Můžeme tak spatřit povrch těla telefonu, který bude buď kožený, nebo tento materiál bude zdařile imitovat. Odhaleny jsou také celkem čtyři hlavní fotoaparáty, přičemž bez povšimnutí by neměla zůstat ani velice tenká konstrukce, zejména v rozloženém stavu.

When it comes to foldable phones, being slim and lightweight is not enough. What really matters is ensuring that the product features have no shortcomings. This is what will shape the future of foldable phones. Our new offering, #XiaomiMIXFold3, defines a new standard for… pic.twitter.com/SoKNtzio1g