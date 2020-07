Poprvé na veletrhu IFA. Realme oficiálně potvrdilo svou účast

Letošní ročník veletrhu IFA v Berlíně proběhne, avšak ve značně pozměněné podobě, o čemž jsme vás již před několika týdny informovali. Akce bude zřejmě přístupná pouze pro vystavovatele a novináře. Důvodem jsou bezpečnostní opatření z důvodu zamezení šíření nového koronaviru.

I přes tyto nepříjemnosti se bezpochyby dočkáme hned několika novinek, a to navzdory tomu, že například Samsung, tradiční účastník veletrhu, bude zřejmě chybět. Dnes jsme se dočkali oficiálního oznámení, že se v Berlíně vůbec poprvé představí čínské Realme, které teprve na sklonku loňského roku vstoupilo na český trh.

Get exicted for @realmemobiles! We're welcoming the growing smartphone brand for the first time in #Berlin at #IFA20 Special Edition! pic.twitter.com/OJ8b9y5PS2