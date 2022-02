Poco míří na veletrh MWC do Barcelony. Víme, na co se můžeme těšit

Blížící se veletrh MWC 2022, který se tradičně koná v Barceloně, bude hostit také premiéru novinky značky Poco. Výrobce to oficiálně potvrdil na Twitteru, kde jsme se dozvěděli, že se v Barceloně setkáme s již známým modelem Poco M4 Pro 5G a dojde též k představení novinky střední třídy Poco X4 Pro.

POCO is about to start this year with a bang!

Bringing you not one but TWO new devices!



Introducing #POCOX4Pro 5G and #POCOM4Pro!



Stay tuned for #TheAllAroundACE global launch event on February 28th at 20:00 GMT+8! pic.twitter.com/kiHybA42bc