Oppo Find X5 Pro láká na IP68, Snapdragon 8 Gen1 a skvělé fotky

Oppo dnes představilo svou novou vlajkovou loď Find X5 Pro, o čemž informuje výrobce na Twitteru. Hlavní změny probíhají u fotoaparátů. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a jde o čip Sony IMX766 s velikostí 1/1,56". Stejný typ snímače je nasazen i v případě ultraširokoúhlého objektivu s 50 megapixely a 110° záběrem. Tento objektiv se chlubí také pětiosou optickou stabilizací obrazu.

Kvalitu fotografií a videí bude také ovlivňovat nasazení 6nm čipu MariSilicon X, jehož umělá inteligence má výraznou měrou snižovat digitální šum. Díky tomu mohlo Oppo nasadit nový režim 4K Ultra Night Video, kdy budou záběry mnohem ostřejší a jasnější i během nočních podmínek. V případě teleobjektivu se změny neudály – opět je nasazen 13megapixelový snímač s možností dvojnásobného bezztrátového zoom a 5násobného hybridního zoomu.

What you see really is what you get with MariSilicon X and our self-developed AI Noise Reduction Algorithm (AINR):

- Improved color accuracy

- 4x improvement in night video resolution

- Much more natural images#EmpowerEveryMoment pic.twitter.com/wD5pmFVzdK