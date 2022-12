Oppo Find N2 je propracovanou skládačkou s až 512GB pamětí

Fotografie: Oppo

Oppo se na sklonku letošního roku jalo vylepšovat své ohebné telefony a oficiálně jsme se dočkali nástupce loňského Find N v podobě modelu Find N2. Mezigeneračně došlo k nepatrnému snížení šířky telefonu v zavřeném stavu a poklesu hmotnosti na 233 gramů. Výjimkou je pouze zelená varianta se skleněnými zády, jejíž hmotnost činí 237 gramů. Příjemně klesá rovněž tloušťka, která je v zavřeném stavu 14,6 mm oproti 15,9 mm loni a 7,4 mm v otevřenému stavu oproti 8 mm v loňském roce.

Na poklesu hmotnosti se podílí i vylepšení pantu Flexion. V prvé řadě se nově skládá z méně dílů, jejich počet klesl ze 138 na pouhých 100. Za druhé došlo k nasazení modernějších materiálů, jako jsou uhlíková vlákna. Zpracování pantu dovolilo jej zmenšit o 67 %, díky čemuž není tak masivní a viditelný. Telefon bude držet otevření v rozmezí úhlů od 45° do 125°. To umožňuje jej používat například posazený na stole a výhody to přináší i při fotografování. Mobil můžete držet v úrovni pasu, natáčet a veškeré dění sledovat přehledně na spodní části hlavního displeje. Netřeba dodávat, že díky posazení telefon jej lze využít i jako stativ a pořídit snadno kvalitní snímky bez dalšího příslušenství.

Venkovní 5,54" AMOLED displej má menší rámečky a nově podporuje 120Hz obnovovací frekvenci. Potěší i velmi vysoký jas až 1 350 nitů. S čitelností venku by neměl být žádný problém. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass Victus.

Uvnitř na vás čeká takřka čtvercový (9,6:9) AMOLED displej typu LTPO s úhlopříčkou 7,1" a 120Hz obnovovací frekvencí. Jeho jas dosahuje až 1 550 nitů. K ještě lepší čitelnosti i za nižšího nastavení jasu má dopomoci speciální antireflexní fólie, kterou na displej od výroby připravuje Oppo.

Navzdory tomu, že půjde o poměrně drahý telefon, nasadilo Oppo již starší Snapdragon 8 Gen1+, jehož výkon by měl však plně postačovat i těm nejnáročnějším uživatelům. Navíc jej doplňuje až 16GB RAM LPDDR5 a 512GB úložiště UFS 3.1. Prostředí obstarává nejnovější Android 13 a nadstavba Color OS 13.

Pokud bychom na celém telefonu pečlivě hledali, nalezli bychom celkem pětici fotoaparátů, pojďme si je tedy blíže představit. Hlavní 50megapixelový snímač Sony IMX890 o velikosti 1/1,56” a světelností f/1.8 má optickou stabilizaci obrazu. Dále nechybí 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX581 o velikosti 1/2". Výčet hlavní fotoaparátů zakončuje 32megapixelový teleobjektiv Sony IMX709, který má dobrou světelnost f/2.0. K dispozici jsou dále dvě zcela identické selfie kamerky, a to v každém displeji. Obě mají 32 megapixelů.

Baterie má kapacitu 4 520 mAh a je podporováno 67W drátové nabíjení, kdy se celý telefon nabije za 42 minut. Paradoxně se u druhé generace nedostalo na bezdrátové nabíjení. Oppo Find N2 by se mělo velmi brzy objevit na čínském trhu. Bohužel na rozdíl od véčkového modelu neexistují prozatím informace o globální dostupnosti.