Oppo experimentuje s výsuvným fotoaparátem na boku

Výrobci v poslední době pracují na ukrytí čelních fotoaparátů do míst, kde ideálně nejsou vůbec vidět. Na obvyklé čelní straně nezbývá místo, případně je zde na úkor displeje, kdy je výrobce nucen využít výřez/průstřel. Elegantním řešením jsou výsuvné/výklopné fotoaparáty. Vše, co se však hýbá, může být do budoucna problémové. U výsuvných fotoaparátů šlo doposud o vysouvání v horní části. Oppo však zřejmě bude zkoušet experimentovat.

Naznačuje to patent, který si Oppo podalo k CNIPA (Čínská národní správa duševního vlastnictví), odkud informaci převzal tigermobiles.com. Dle nákresů můžeme vidět, že případné zařízení by mělo čelní fotoaparát schovaný pod zadní dvojicí fotoaparátů. V případě potřeby by došlo k vysunutí fotoaparátu do strany. Může se to jevit poněkud neprakticky, ale výrobci zkouší různé cesty. Je třeba mít na paměti, že takové řešení nakonec nemusí dojít do finálního výrobku.