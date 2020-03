O2 TV zlevňuje filmy ve Videotéce a přidává PornHub TV do všech tarifů

Fotografie: o2.cz

Operátor O2 přichází s dalšími aktivitami, které mají jeho zákazníkům zpříjemnit čas strávený doma, jak oznamuje na o2.cz. Diváci si budou moct zapůjčit nejnovější filmy za zvýhodněných 30 korun, milovníky českých filmů potěší také nově zařazený snímek Vlastníci. Do tarifů O2 TV M, L, Bronzová a Stříbrná navíc přidává O2 zdarma stanici PornHub TV. Příští týden zároveň zařadí nový kanál ČT3.

Zájem o sledování O2 TV v posledních dnech roste. Operátor O2 se proto rozhodl potěšit diváky své televize. „Počet zápůjček filmů v naší O2 Videotéce se v posledních dnech zvýšil o více než pětinu,“ říká Dana Tomášková, ředitelka O2 TV a digitálních služeb. „Divákům chceme čas strávený doma ještě více ulehčit. Připravili jsme proto speciální kategorii filmových novinek, ve které najdou postupně 21 filmů za zvýhodněnou cenu 30 korun,“ dodává Tomášková s tím, že film je zapůjčený vždy na 48 hodin a během této doby si jej může divák kdykoli pozastavit, vypnout či znovu rozkoukat, a to na kterémkoli zařízení, kde je přihlášen. Mezi vybranými tituly se objeví např. oscarový snímek Parazit, český film Poslední aristokratka nebo romantická komedie Deštivý den v New Yorku z dílny Woodyho Allena.

Horkými novinkami v O2 Videotéce jsou také divácky úspěšný titul Vlastníci či Českými lvy ověnčený snímek Nabarvené ptáče. Ty si mohou zákazníci zapůjčit za 75 korun.

Po zařazení prémiových kanálů HBO do většiny televizních tarifů přináší O2 svým divákům další novinku. Zpříjemnit domácí izolaci jim nyní může i stanice PornHub TV v HD kvalitě, kterou operátor zařadí do konce března do tarifů O2 TV M, L, Bronzová a Stříbrná zdarma. Diváci ji najdou na pozici 174. Stanice PornHub TV bude (stejně jako ostatní kanály pro dospělé) dostupná pouze po zadání pětimístného rodičovského PINu.

Příští týden zároveň operátor zařadí do nabídky své televize nový kanál ČT3, který začne vysílat v pondělí 23. března a bude určený pro seniory.

I sportovní stanice O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Tenis upravily program vzhledem k aktuální situaci. Fanoušci dostanou ten nejatraktivnější obsah a zábavu. Od pondělí 23. března nabídne O2 TV Sport každý všední den od 20.00 hodin reprízy show TIKI-TAKA, začíná se od historicky prvního dílu z února 2017. Dále si příznivci mohou připomenout kompletní jízdu fotbalistů pražské Slavie či Viktorie Plzeň v Lize mistrů UEFA. „Přineseme i dosud neodvysílaný bonusový obsah, chybět nebudou ani záznamy finálových bojů o ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů a další atraktivní dokumenty. Nezapomněli jsme ani na příznivce MMA, každý den odvysíláme legendární galavečery organizací OKTAGON, XFN, FUSION FN nebo Heroes Gate,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

