Nokia XR21 je extrémně odolný smartphone, který zvládne i ty nejtvrdší podmínky

Nokia dnes představila nejnovější přírůstek s označením Nokia XR21. Novinka, která se prezentuje jako chytrý ekvivalent legendární Nokie 3310, odolá pádům, prachu, ale i vodě, navíc slibuje dlouhou výdrž na nabití či nadstandardní záruku i softwarovou podporu výrobce.

Odolná, přesto civilní

Nokia XR21 se parametry řadí k jedněm z nejodolnějších telefonů na trhu, a to nejen přirovnáním k ikonické (rovněž extrémně odolné) Nokii 3310, ale také splněním těch nejnáročnějších standardů. Z výčtu je rozhodně vhodné jmenovat certifikaci IP68 a také IP69K, která je zárukou toho, že novinka bez úhony zvládne i stříkající vodu o teplotě až 80 stupňů Celsia do tlaku 100 barů. To je mimochodem vyšší hodnota než tlak nutný k roztržení požární hadice. Kromě toho však výrobce zajistil také certifikaci MIL-STD-810H, která má u tohoto telefonu značit schopnost zvládnout pád z výšky až 1,8 metru a přežít extrémní teploty i vysokou vlhkost.

Co nás však překvapilo, je fakt, že navzdory tomu působí Nokia XR21 naživo relativně civilně. Nejedná se tedy o klasický obrněný tank, který takto odolné smartphony mnohdy připomínají. 231 gramů pak vzhledem k dobrému rozložení celkové hmotnosti rovněž nepůsobí nijak přehnaně, ani rozměry 168 × 78,58 × 10,45 mm telefon nijak nešokuje. Zřejmě nikoho pak nepřekvapí (vzhledem k environmentálnímu přístupu Nokie), že tělo je vyrobeno ze 100% recyklovaného hliníku, ovšem povrchová úprava boků i zad (ta se jeví jako kompletně plastová) je ze zdrsněného plastu. Textura materiálu pak napomáhá jistému úchopu i v případech, kdy bude telefon či ruka uživatele mokrá, což jednoznačně chválíme.

Další výhodou novinky je dvojice programovatelných tlačítek na levé a horní straně nad rámec klasických ovládacích prvků na pravém boku. Ta lze nastavit na krátký stisk a dlouhé podržení. U testovaného modelu jsme si tak zvolili zmáčknutím levého pořízení screenshotu a dlouhým podržením aktivaci svítilnu. Horním červeným tlačítkem pak na krátké stisknutí můžete měnit například zvukový profil a dlouhým podržením zase vytočit nouzové kontakty, možností je však spousta. Budoucí majitele potěší i spolehlivá čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku na boku.

Dlouhá výdrž i 120Hz displej

Ačkoliv se novinka prezentuje především jako odolné zařízení, nemusí se stydět ani za zbylou výbavu, konkrétně například výdrž. Integrovaná baterie o kapacitě 4 800 mAh má nabídnout v kombinaci se Snapdragonem 695 skutečně dlouhou výdrž, podle výrobce až dva dny na plné nabití a zatím se zdá, že by to mohla být pravda. Maximální 33W nabíjení je však nutné zajistit vlastním adaptérem, neboť v balení najdeme standardně již jen USB-C/USB-C kabel.

Na čelní straně se pod ochranným sklem Gorilla Glass Victus ukrývá 6,49" Full HD+ displej, jenž je sice pouze typu IPS LCD, podporuje však až 120Hz obnovovací frekvenci. Dle výrobce činí jeho maximální jas 550 nitů, což není nijak oslnivá hodnota. K odolnému telefonu také patří možnost displej ovládat s mokrými prsty či v rukavicích.

Z další výbavy stojí za zmínku i stereo reproduktory s hlasitostí až 96 dB či fotovýbava čítající 64Mpx hlavní snímač (f1.79) s podporou AI i nočního režimu v doprovodu 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu (f/2.2) s rozsahem 112 stupňů a čelní 16Mpx kamerky (f/2.45). Objektivy na zadní straně pak chrání Gorilla Glass DX+, jež umožňuje ke snímačům nechat proniknout 98 % světla.

Ptejte se, co vás zajímá

Nokia XR21 se jeví jako ideální smartphone pro ty, kteří chtějí odolné zařízení s programovatelnými tlačítky, hlasitými reproduktory či 3,5mm jackem a dlouhou výdrží. Povzbudivá je rovněž softwarová podpora v podobě garance tří velkých aktualizací Androidu (méně už fakt, že telefon dorazil s Androidem 12, i když by mělo zařízení údajně velmi brzy obdržet Android 13), čtyř let měsíčních bezpečnostních záplat a nadstandardní tříletou zárukou. Klíčová však bude cena. Pokud se výrobci podaří Nokii XR21 správně nacenit, mohlo by se jednat o prodejní trhák. Nezbývá tak než doufat, že cena novinky nebude až příliš ambiciózní. Jako vždy i tentokrát platí, že se nás můžete v komentářích ptát na vše, co vás ohledně Nokie XR21 zajímá.