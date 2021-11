Nokia G50 přichází na český trh. Ani 5G neobhájí vysokou cenu

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Společnost HMD Global v září letošního roku představila Nokii G50, která měla být odpovědí na množící se cenově dostupné smartphony s 5G. Snaha výrobce však vyústila v očekávaný výsledek, kterým je telefon na půli cesty, jenž nemá téměř čím zaujmout. Design by ještě snesl pochvalu, výrobce se drží své linie, kdy Nokie zejména ze zadní strany snadno rozpoznáte. Lákavě vypadá skutečně velký displej s úhlopříčkou 6,82", avšak nejenže má jen 60 Hz, ale současně i mizerné HD+ rozlišení.

Nepotěší ani procesor, Snapdragon 480 není špatný, ale konkurence nabízí vyšší výkon. Situaci nijak zvlášť nezachraňují ani fotoaparáty. Hlavní 48megapixelový doplňuje 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový portrétní snímač. Kvůli nízkému rozlišení kamer lze říci, že vyjma hlavního fotoaparátu jsou zbylé dvě takřka zbytečné. Nadějí nové Nokie G50 je software, kterým je Android 11 v takřka čisté podobě s příslibem dvou velkých aktualizací.

Česká cena nebyla do dneška známa a my ji s ohledem na spíše nadsazenější ceny ostatních Nokií odhadovali kolem 6 tisíc korun. Bohužel si ale výrobce za novinku řekne 6 499 Kč, a to je již opravdu hodně. Doplňme, že k dispozici je modrá verze ve variantě 128+4 GB.