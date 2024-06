Nejlepší telefony do 2, 3 nebo 5 tisíc. Toto jsou nejlepší dárky za vysvědčení

Fotografie: Mobil Pohotovost

To nám to zase uteklo… Přesně v pátek končí další školní rok a vy si stále lámete hlavu, čím odměníte své ratolesti za snahu a skvělé výsledky? U Mobil Pohotovosti aktuálně probíhá obří výprodej a my jsme pro vás vybrali několik parádních produktů, kterými své děti skutečně ohromíte. Tady jsou.