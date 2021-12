Nejdostupnější smartphone s AMOLED displejem vám ještě stihne dorazit do Vánoc

Fotografie: Vivo

Vánoce jsou doslova za dveřmi. A pokud jste nechali shánění vánočních dárků na poslední chvíli, tak nemusíte zoufat. Mobil Pohotovost stále ještě garantuje dodání do Vánoc, pokud si zboží objednáte na jednu z jejích třinácti prodejen. Navíc většinu produktů teď koupíte v předvánočních slevách, a ještě s prodlouženou 3letou zárukou zdarma.

Nejdostupnější smartphone s AMOLED

Dostupné na všech prodejnách ihned k odběru jsou ve většině případů smartphony. Platí to i pro oblíbený vivo Y70, který aktuálně za cenu 4 699 Kč (dříve 5 999 Kč) představuje jeden z vůbec nejlevnějších smartphonů s AMOLED displejem. Nicméně i ostatní parametry má velmi zajímavé. Nabízí čtečku otisků prstů v displeji, 48Mpx fotoaparát, 8GB RAM, velkou baterii a 33W rychlé nabíjení. K vivo Y70 dostanete zdarma prodlouženou záruku na 3 roky.

OnePlus ve slevě

Podobně zajímavou koupí je teď také OnePlus Nord CE 5G, který cenou sraženou na 7 990 Kč (dříve 8 590 Kč) cílí na o něco náročnější uživatele. Nabídne vám 90Hz Fluid AMOLED displej, 64Mpx fotoaparát, procesor Snapdragon 750G, 8GB RAM, podporu 5G sítí, i rychlé nabíjení, kdy se 4500mAh baterie telefonu nabije z 0 na 70 % za pouhých 30 minut.

Garance doručení do Vánoc

Mobil Pohotovost stále garantujeme doručení do Vánoc. Dokonce i při objednání 23. 12. do 12:00 vám doručí zboží do druhého dne na jednu ze 13 prodejen. A pokud je zboží skladem přímo na naší pobočce, zvládáme ho připravit do 30 minut, i pokud ho objednáte přímo na Štědrý den. Podrobnější informace najdete na mp.cz/garance-dodani.