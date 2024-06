Motorola je v extrémních slevách, lepší telefon za 5 tisíc teď nikdo jiný nemá

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nejlepší smartphone do 5 tisíc. To je nyní Motorola Moto G84, jejíž cena extrémně spadla a stává se tak nejvýhodnějším telefonem v této cenové relaci. Nabídne až překvapivě dobrý foťák, slušný výkon i skvělý displej. Za takto nízkou cenu ale bude v nabídce jen do konce týdne.