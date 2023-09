Letošní Nokia G42 5G se zahalila do růžové. Zaujme vás?

Fotografie: HMD Global

Před dvěma měsíci byla představena Nokia G42 5G, což je zařízení nižší střední třídy, které láká snadnou uživatelskou opravitelností i poměrně zajímavou podporou ze strany výrobce. Chlubí se kupříkladu tříletou zárukou nebo vcelku slušnou podporou, kdy dostane Android 14 i Android 15.

Samotná výbava je v rámci telefonů Nokia poměrně klasická. Spokojit se musíte s 6,53" IPS displejem s nižším HD+ rozlišením. Neoslní ani již postarší Snapdragon 480+, avšak díky němu telefonu podporuje 5G. Z fotoaparátů stojí za zmínku zejména hlavní 50Mpx snímač.

Nokia G42 5G byla představena v šedé a fialové variantě. Nyní se výrobce vytasil s růžovou, dle slov v návaznosti na film Barbie, kterou pojmenoval So Pink. Bohužel není jisté, zda se růžová varianta objeví na českém trhu. Naopak o fialové a černé již rozhodnuto je, přičemž cena telefonu by se měla pohybovat v rozmezí od 5,5 do 6 tisíc korun. Přesná dostupnost však ještě nebyla oznámena a hovoří se o 4. čtvrtletí roku 2023.