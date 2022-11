JBL - poslední šance nákupu sluchátek a reproduktorů s pořádnou slevou

Fotografie: Mobil Pohotovost

Měsíc plný slev právě vrcholí. Pokud sháníte skvělá a opravdu kvalitní bezdrátová sluchátka nebo reproduktor, s produkty od JBL neuděláte chybu. Luxus v podobě výjimečného a špičkového zvuku si můžete díky absenci otravných drátů užít kdekoliv budete chtít. Z nabídky si vybere opravdu každý - ať už plánujete pořádnou silvestrovskou oslavu, cestujete, relaxujete ve vířivce nebo hrajete počítačové hry. Nepromarněte poslední příležitost a nakupte sluchátka nebo reproduktory za skvělé ceny právě dnes.

JBL sluchátka jsou k dispozici již od 1 199 Kč

Pro poslech hudby, telefonování a práci se skvěle hodí JBL Wave 200TWS, která seženete za 1 199 Kč. Preferujete-li pohodlí náhlavních sluchátek, vyberte si JBLTune 760NC s aktivním potlačením okolního hluku, skvělými basy a výdrží až 35 hodin. Jsou nyní za 1 799 Kč. Prostorový zvukový efekt ocení hráči počítačových her díky sluchátkům JBL Quantum 610, se kterými si budete připadat jako v centru pořádné bitvy.

JBL sluchátka za super ceny:

JBL reproduktory pořídíte od 990 Kč

Všemi oblíbený čas plný oslav, večírků, ale i společných chvil s rodinou znovu po roce pomalu klepe na dveře. Co by to však bylo za atmosféru bez skvělé hudební kulisy? Tak třeba o téměř 3 tisíce levněji pořídíte JBL Partybox Encore Essential, ke kterému můžete připojit mikrofon, a vaše karaoke se tak stane nezapomenutelným zážitkem. Chystáte se jít podívat na Silvestra o půlnoci na všudypřítomné ohňostroje? Vezměte si ven pro super náladu nejen plnou skleničku, ale i JBL FlipEssential 2, kterého díky voděodolnému krytí IPX7 nepřekvapí žádné počasí. Seženete ho za 2 199 Kč. Pod vánočním stromečkem zabodujete i s malým praktickým kapesním repráčkem JBL GO 3 za 990 Kč.

JBL reproduktory za skvělé ceny: