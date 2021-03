Jaký telefon se k vám hodí?

Fotografie: pixabay.com

Mobilní telefony mají mnoho parametrů, které jejich výrobci stále vylepšují a zdokonalují. Pokud za nákup nehodláte utratit desítky tisíc, abyste měli to nejlepší na trhu, bude nutné se rozhodnout, jakým vlastnostem dáváte přednost. Volba závisí především na tom, k čemu mobil nejčastěji využíváte.

Jako první se zorientujte na trhu

Abyste věděli, co můžete od svého mobilního telefonu vůbec všechno chtít, měli byste udělat průzkum trhu. Zjistíte tím, jak které typy fotí, za jakou cenu můžete očekávat jaký výkon či úložnou kapacitu a dozvíte se něco o nejnovějších funkcích. Čas a práci se zorientováním se v nabídce vám ušetří odborná porovnání telefonů. Díky nim si uděláte představu, jaké modely spadají do které cenové kategorie. Také si shrnete všechny nejdůležitější parametry, nad kterými byste se měli zamyslet. Pak už záleží jen na vás, co od svého budoucího mobilního parťáka očekáváte a jaké vlastnosti jsou pro vás ty nejdůležitější.

Pracanti a ti, kterým telefon nikdy nevydržel dlouho

Jednou ze specifických kategorií uživatelů jsou lidé, kteří nepotřebují nejmodernější funkce, extrémní výkon ani nadupaný fotoaparát. Stačí jim, aby se na telefon mohli spolehnout a používat ho i v náročných podmínkách. Příkladem jsou různí řemeslníci, kteří své zařízení využívají převážně jen k telefonování, ale zároveň ho berou všude s sebou. Pro takové uživatele bude dobrou volbou základní odolný telefon. Tento typ vyniká odolností proti vodě, prachu, nárazu i různým teplotám.

Outdooroví nadšenci a pravidelní cestovatelé

Další skupinou lidí, kteří budou z odolných telefonů nadšení, jsou cestovatelé. Zejména ti, kteří se pohybují více v přírodě než ve městě. Při takovém výletu se totiž mnohdy stane, že telefon spadne na kámen či se namočí. Měl by proto přežít téměř všechno. Zároveň je však důležitá i velká kapacita baterie pro situace, kdy jste dlouho v terénu bez možnosti dobíjení. Dále se bude hodit GPS, popřípadě i výkonná svítilna, termo kamera a další pokročilé vychytávky. Vybírejte proto z vyšší třídy odolných telefonů. U nich je navíc plusem, že disponují kvalitním fotoaparátem. Ze svých cest si tak přinesete hezky vypadající snímky.

Fotografové, kameramani, a ti, kdo chtějí mít skvělé sociální sítě

Dobrý fotoaparát na mobilu je důležitý i pro profesionální či hobby fotografy a kameramany. Ať už si fotíte pro sebe, pro klienty v práci nebo pro celý svět na sociální sítě, zaměřte se na to, jaké umí konkrétní model pořizovat snímky. Na rozdíl od předchozí kategorie obvykle zvýšenou odolnost potřebovat nebudete. Nejlepší fotomobil by však měl mít zase jiné vlastnosti. Rozhodně při nákupu věnujte pozornost displeji. Jeho nejdůležitější parametry jsou dobré rozlišení, hezké barvy a také velká úhlopříčka, abyste mohli snadno ukazovat své fotografie ostatním.

Hráči, manažeři a všichni, kteří se denně spoléhají na telefon

Poslední velká skupina uživatelů na mobilním telefonu ocení především velký výkon a dostatek úložného prostoru. Nezáleží na tom, zda jste hráči, kteří chtějí mít místo pro všechny své náročné hry, nebo podnikatelé či manažeři, jež mají v telefonu uložené naprosto všechno a nehodlají dlouho čekat, až se jejich zařízení načte. V obou případech si zkontrolujte výkonnost a velikost úložiště. To může být buďto vestavěné nebo rozšiřitelné pomocí paměťové karty. Také byste měli dbát na celkovou kvalitu a spolehlivost daného modelu. Počítejte, že pořízení takového telefonu nemusí být právě levnou záležitostí.

Běžní uživatelé bez jakýchkoliv speciálních požadavků

Samozřejmě existují i uživatelé, kteří nemají žádné specifické nároky. V takovém případě se můžete přiklonit k jakémukoliv výše zmíněnému typu. Dané funkce nemusíte ke svému životu nutně potřebovat, stačí je mít zprvu pro zábavu. Třeba v sobě objevíte fotografa či technologického nadšence. Další možností je pak ušetřit a pořídit si základní typ. Chcete-li přeci jen více pokročilý mobil, vyberte si takový, který má všechny parametry co nejlépe vyrovnané a odpovídá vašim představám. Také se můžete zaměřit na vzhled nebo co nejlepší skladnost.