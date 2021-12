Huawei P50 Pocket je nejstylovější véčko posledních let

Huawei na dnešní tiskové konferenci představil nový skládací telefon P50 Pocket. Nejenže přísluší vlajkové řadě P50, ale jedná se o vůbec první zařízení čínského výrobce, které vsadilo na véčkovou konstrukci. Jde tak do přímé konkurence se Samsungem Galaxy Z Flip3 nebo Motorolou Razr 5G.

Výrobce si dal velmi záležet na designu. Mobil je na první pohled předurčen do dámských rukou, avšak kromě zdobných vzorů diamantu bude existovat i konzervativní černá barva. Poznávacím znamením jsou hned dva velké kruhové moduly na vnější straně. V horním je sestava tří fotoaparátů, ve spodním pak kruhový informační displej. V tomto je Huawei skutečně originální. P50 Pocket má také v rozloženém stavu tloušťku pouze 7,2 mm, při složení se tloušťka zastaví na 15,2 mm, což jsou skvělé hodnoty. Vítaná je i hmotnost rozumných 190 gramů.

