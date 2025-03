Honor na MWC ve velkém stylu: AI ovládne vše, nový hardware přitahuje pozornost

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Kdo chce z výrobců elektroniky něco znamenat, musí být na veletrhu MWC, a tohoto pravidla se drží i značka Honor. Ta nám v rámci této velké události představila hned několik zajímavých novinek, ale i svůj plán směřování v oblasti AI. I na to se v dnešním článku zaměříme.

Honor představil ALFA plán a několik nových produktů

AI jako budoucnost

Všimli jste si? Co není AI, jako by ani nebylo. Honor to moc dobře ví, a tak prozradil, jakým směrem se bude v následujících letech ubírat. Název strategie „HONOR ALPHA PLAN“ je zvolen pro svůj symbolický význam, tím však tajemno končí – nastává totiž doba protkaná AI, která bude velmi zřetelná.

Strategie HONOR ALPHA PLAN je rozdělena do tří fází. První fáze začíná vývojem inteligentního telefonu – Honor bude spolupracovat s partnery na odstranění technologických bariér, aby společně vytvořili nový standard pro AI zařízení. Ve druhé fázi se Honor zaměří na rozšíření možností celého odvětví a vytvoření nového standardu pro AI ekosystém v éře fyzické AI. A konečně ve třetí fázi – v éře AGI – se Honor bude soustředit na rozvoj lidského potenciálu. Na tuto dobu se docela těšíme.

Ústředním prvkem první fáze je vizionářský inteligentní telefon, který bude vybaven uživatelsky orientovanou AI. Ve spolupráci s partnery, včetně Google Cloud, bude Honor nadále vylepšovat možnosti zobrazovacích technologií integrací ještě intuitivnějších AI funkcí do svých smartphonů. Nová funkce AI Upscale pro obnovu starých portrétů, poháněná platformou Snapdragon 8 Elite, bude k dispozici na zařízeních řady Honor Magic7 do konce března.

Honor představil také první technologii pro sdílení souborů napříč celým ekosystémem, která umožňuje ultra rychlé přenosy, ať už mezi jedním nebo více zařízeními s iOS a Androidem – Honor se konkurence zkrátka nebojí. Kromě toho značka také oznámila, že technologie „AI Deepfake Detection“ bude brzy dostupná v nejnovějších vlajkových smartphonech a skládacích chytrých telefonech na mezinárodních trzích.

Nová zařízení

Na veletrhu nám Honor představil i několik nových produktů. Jmenovitě jde například o sluchátka Earbuds Open, open-ear sluchátka, která nepostrádají ani ANC, což je opravdu rarita. Sluchátka jsou vyrobena ze silikonu, koncovka je poté ze slitiny titanu, na pohled vypadají opravdu moc hezky. AI pronikla i do sluchátek, ta totiž umožní překlad a tlumočení, bohužel podpora češtiny však prozatím k dispozici není. Sluchátka se budou prodávat i u nás za cenu okolo 3 800 Kč.

Došlo i na nový tablet, konkrétně Honor Pad V9. Výhodou tabletu bude velký IPS displej s úhlopříčkou 11,5" a velmi jemným rozlišením 2 800 × 1 840 pixelů. Vhod přijde i 144Hz obnovovací frekvence. O výkon se stará procesor Dimensity 8350 Elite od MediaTeku v kombinaci s 12GB operační pamětí. Potěší velmi malá tloušťka 6,1 milimetru i hmotnost 475 gramů – přesto se dostalo na dostatečně velkou baterii s kapacitou 10 100 mAh. Ani tablety se nevyhýbají AI, která je protkaná celým prostředím. Namátkou zmiňme, že je možné nechat si přepsat nahraný zvukový záznam, dále si nechat shrnout sepsané články a práci usnadní i případně dokoupitelné pero od Honoru.

Nový Honor Pad V9 bude nabízen v černém a bílém provedení, přičemž na českém trhu se objeví již během března. Cena ještě finálně stanovena nebyla, ale měla by se pohybovat kolem 8 až 9 tisíc korun.

Dále nám Honor ukázal luxusní hodinky Watch 5 Ultra, které se však na náš trh zřejmě nedostanou. Tělo hodinek je titanové, spodní část je z materiálu podobného keramice a kompozitu z polymerových vláken, oceňujeme rozumnou tloušťku 11,4 mm. 1,5" OLED displej je krytý safírovým sklíčkem, samozřejmostí je Always-On. Watch 5 Ultra jsou první hodinky od Honoru, které zvládají měření EKG, z toho lze následně vyhotovit i podrobnou zprávu pro vašeho lékaře. Hodinky zvládnou rovněž potápění, a to díky odolnosti do 40 metrů.

Na celou obrazovku Honor MagicBook Pro 14 by si i na našem trhu našel své místo, co myslíte?

Na náš trh se zřejmě nedostane ani další novinka, a to notebook MagicBook Pro 14. Notebook je dle dnešních trendů tenký a kovový a samozřejmě s plnohodnotnou AI uvnitř. Displej nabídne úhlopříčku 14,6", je typu OLED a má 120Hz obnovovací frekvenci. Zajímavostí je uživatelsky vyměnitelný SSD disk, od výrobce můžete získat až 1TB variantu. AI nástroje jsou skryté v balíčku funkcí Magic AI, budoucí majitelé se mohou spolehnout na pokročilou práci s textem, generování obrázků, ale i mnohé další. Na čínském trhu notebook vyjde už na 25 tisíc korun.

I pokud by notebook na našem trhu podražil, stále by mohl jít o velmi zajímavou konkurenci k zavedenějším značkám, co myslíte?