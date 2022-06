Hlavním terčem ransomwarových útoků se stalo Rusko

Krátce před ruskou invazí zaznamenala telemetrie společnosti ESET prudký pokles útoků prostřednictvím protokolu RDP (Remote Desktop Protocol). Pokles těchto útoků přichází po dvou letech neustálého růstu a tento obrat může souviset s válkou na Ukrajině. I přes tento pokles však téměř 60 % příchozích RDP útoků zaznamenaných v prvních měsících roku 2022 pochází z Ruska.

2022 has already brought in many challenges and ESET telemetry can only confirm it. Take a look at the latest ESET Threat Report - a view of the T1 2022 threat landscape from the perspective of ESET threat detection and research experts. #ESET #ProgressProtected #ThreatReport