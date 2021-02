Herní Poco M3 by v budoucnu mohlo dorazit také se 6 GB RAM

Nedávno představený Poco M3 dorazil ve dvou konfiguracích – s 64GB (UFS 2.1) a 128GB úložištěm (typu UFS 2.2). V obou případech je k dispozici 4 GB RAM, což by se mohlo zdát některým uživatelům (zejména hráčům, na které telefon cílí) trochu málo.

More is never enough. Until it comes to our RAM. #POCOM3 arriving with 6GB RAM only in India.



Mark the date: 2nd Feb @ 12PM on @Flipkart: https://t.co/npDCHkpSMb pic.twitter.com/X7FQPNV7gw