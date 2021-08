Experti varují před zkracovači URL, zmanipulované odkazy šíří bankovní vir

Podle telemetrických dat společnosti ESET byl FakeAdBlocker poprvé zachycen v září 2019. Mezi lednem a červencem 2021 si tuto hrozbu uživatelé do svých zařízení stáhli více než 150 000krát. Mezi nejvíce zasažené země patří Ukrajina, Kazachstán, Rusko, Vietnam, Indie, Mexiko a Spojené státy. V Česku analytici detekují řádově stovky případů instalací do telefonů s Androidem.

Malware je posledním článkem poměrně dlouhého distribučního řetězce. Na jeho počátku je podvodný zkracovač URL adres, který útočníci vyvinuli s cílem okrást uživatele o co nejvíce finančních prostředků. Nic netušící uživatel klikne na reklamu na internetu, v e-mailu či na sociální síti. Původní stránka, kam měl odkaz směřovat, mohla být dokonce i zcela neškodná. Podvodný zkracovač zobrazí uživateli škodlivý obsah nebo uživatele vyzve ke stažení malware. Reakce zkracovače se liší podle typu operačního systému, všechny scénáře ale vedou k obohacení útočníků.

V případě telefonu s iOS vede prokliknutí k zobrazení nevyžádaných reklam. Do zařízení se také automaticky stáhne ICS soubor a uživateli vyskočí na displeji výzva k přihlášení a pokud ji potvrdí, soubor se spustí a zahltí kalendář uživatele. Všechny události mají monetizační úlohu – jde buď o odkazy, jejichž prokliknutí je zpoplatněno, nebo například o odkazy na placené služby.

V případě telefonů s Androidem je distribuce malware FakeAdBlockeru podobná. Zařízení je buď zahlceno reklamou, nebo je uživateli nabídnuta ke stažení aplikace adBLOCK app.apk. Jedná se ovšem o malware z neoficiálního zdroje, útočníci aplikaci propagují jako nástroj k blokování reklamy. Aplikaci, která se stáhne a nainstaluje, detekují experti jako Android/FakeAdBlocker. „Zdá se, že mnoho uživatelů má tendenci stahovat aplikace pro Android mimo Google Play. To může, za pomoci agresivních reklam, vést ke stažení škodlivých aplikací, které jejich tvůrci zneužívají ke generování zisku,“ vysvětluje Lukáš Štefanko, analytik společnosti ESET, který Android/FakeAdBlocker zkoumal. Experti doporučují stahovat aplikace výhradně z Google Play či Apple Store, jelikož aplikace v nich jsou z hlediska bezpečnosti kontrolované správci obchodů.

