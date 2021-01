Experti objevili zranitelnost na Steamu, ohroženy byly miliony hráčů

Fotografie: pixabay.com

Check Point Research odhalil čtyři zranitelnosti v síťové knihovně Steam, populární online platformě od Valve, která nabízí hry jako Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 nebo PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Steam využívají miliony hráčů a na platformě jsou tisíce her od velkých i nezávislých vývojářů. Pokud by zranitelnosti nebyly opravené, mohli by útočníci zneužít chyby k pádu herních klientů, převzetí kontroly nad protihráčovým počítačem nebo všemi počítači připojenými k herním serverům třetích stran.

Gamers Beware

We recently turned our eyes to a major networking library used by a sizeable chunk of online gaming - Valve’s "Steam Sockets".

Here is our report on the library, and the vulnerabilities we found in it.https://t.co/gnT6Ho3BkQ — Check Point Research (@_CPResearch_) December 10, 2020

Zranitelnosti byly objevené v síťové knihovně Steam Sockets. Knihovna je součástí sady nástrojů pro herní vývojáře třetích stran a zranitelnosti byly v serverech Steam i v klientech, které jsou nainstalované na počítačích hráčů.

Útok na počítače připojené ke hrám třetích stran

Ve hrách třetích stran, které využívají Steam Sockets, objevil Check Point zranitelnost, kterou by bylo možné zneužít k úplnému ovládnutí herních serverů. Stejná zranitelnost by mohla být také použita k ovládnutí všech počítačů připojených k cílovému hernímu serveru. Tento scénář funguje pouze u her třetích stran, které používají Steam Sockets, nikoli u her Valve.

Útok ve 3 krocích:

Útočník se připojí k cílovému hernímu serveru. Útok začne zasláním škodlivých paketů soupeři nebo na cílový server, aniž by o tom oběť věděla. Následně může útočník bez povšimnutí převzít kontrolu nad všemi klienty připojenými k serveru.

Check Point objevil ve Steam Sockets celkem čtyři zranitelnosti (CVE-2020-6016 až CVE-2020-6019) a odpovědně informoval Valve v září 2020. Po 3 týdnech byly opravy odeslány do různých her Valve a hráči museli nainstalovat aktualizace, aby mohli takto opravenou hru spustit. Zároveň byli o zranitelnostech informováni i vývojáři třetích stran.

„Koronavirová pandemie přinesla další boom počítačových her. Oblíbené hry mají miliony hráčů a jakákoli zranitelnost může znamenat velký problém pro herní společnosti i soukromí hráčů. Odhalené zranitelnosti by útočníkům umožnily zneužívat stovky tisíc herních počítačů, aniž by o tom oběti věděly,“ říká Petr Kadrmas, Security Engineer Eastern Europe v kyberbezpečnostní společnosti Check Point. „Vzestup herního průmyslu pochopitelně přitahuje i pozornost kyberzločinců, takže je potřeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně a zabezpečení těchto platforem.“

Jak se chránit?

Zranitelnosti se týkaly her Valve i her třetích stran. Hry Valve již na Steamu dostaly odpovídající opravy a hry by bez nainstalovaných aktualizací nemělo být možné spustit. Při hraní her třetích stran by si hráči měli ověřit, že herní klient dostal v posledních měsících odpovídající aktualizaci. Pokud ne, kontaktujte herního vývojáře.