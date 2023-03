Do třetice všeho dobrého. Řada Redmi Note 12 se opět představí, nyní globálně

Xiaomi představilo řadu Redmi Note 12 už celkem dvakrát. Nejprve v listopadu pro čínský trh, v lednu následoval trh indický. Premiér ale nikdy není dost, a tak se v březnu dočkáme další, tentokrát již globální. Dočkat bychom se měli modelů Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro a Redmi Note 12 Pro+. Je však otázkou, zda budou zcela sdílet výbavy se svými čínskými jmenovci.

Brace yourselves for the #RedmiNote12Series! This launch is going to be so out-of-this-world amazing, you'll need a space shuttle just to catch up!



Join our live updates on March 23rd at 23:00 (GMT+8) and see what we're talking about! #LiveVivid pic.twitter.com/SgsjJUbMJo