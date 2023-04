Bude takto vypadat Xiaomi 13 Ultra? Představí se už 18. dubna

Xiaomi již před několika měsíci představilo vlajkovou řadu 13, avšak nejlépe vybavený kousek ne. Brzy by ale mělo dorazit Xiaomi 13 Ultra, na jehož pravděpodobnou podobu se můžeme nyní díky smartprix.com podívat. Na první pohled upoutá opravdu obrovský kruhový modul se hned čtyřmi fotoaparáty. Rozměry telefonu mají být 163,2 × 74,6 × 9,57 mm, avšak v oblasti modulu s fotoaparáty tloušťka naroste až na 15,61 mm. Výstupek tak bude opravdu výrazný. Jinak má však zadní strana upoutat imitací kůže.

V případě hlavního fotoaparátu by se mělo jednat o senzor Sony IMX989 o velikosti 1". Konkrétní informace o fotoaparátech dále chybí, ale spekuluje se, že by všechny čtyři snímače měly mít 50megapixelové rozlišení.

V další výbavě má figurovat velký 6,7" AMOLED displej se 120 Hz a procesor Snapdragon 8 Gen 2. Poměrně standardní baterie s kapacitou 4 900 mAh by se měla nabíjet až 90 W drátově a 50 W bezdrátově.

Xiaomi 13 Ultra již takřka klepe na dveře, neboť bylo potvrzeno, že oficiální představení proběhne 18. dubna, tedy příští týden v úterý. Tisková konference má začít ve 13:00 SELČ. Dodejme, že již dříve bylo potvrzeno, že se bude nabízet globálně.

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging. 🟠📷🔴



Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ