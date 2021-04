Zjistěte, jak probíhal vývoj fotoaparátů Xperie III a co znamená „cameraness“

Před příchodem nových Xperií III Sony vydalo velmi zajímavé video, ve kterém se technologičtí inženýři rozmluvili o vývoji fotoaparátů Xperie III. Na vývoji se podíleli odborníci z oddělení vývoje senzorů i softwaru divize Alpha, která na trh pravidelně přináší jedny z nejlepších (profesionálních) fotoaparátů.

Na rozdíl od konkurenčních výrobců má přitom Sony jednu velkou výhodu, neboť byly „in-house“ vyvinuty čočky, senzory i software pro zpracování fotografií. Vše by tedy mělo pracovat v maximální možné synergii a přinést uživatelům co nejlepší možný výsledek. Skloubením těchto důležitých aspektů, které v Sony nazývají jako „cameraness“, navíc nemá být zajištěna jen vysoká obrazová kvalita pořízených snímků, ale také úctyhodná rychlost při focení, vysoká přesnost a v neposlední řadě i výhoda nízké hmotnosti, jinými slovy snadné přenositelnosti této „fotovýbavy“.

Největší novinkou je samozřejmě variabilní teleobjektiv s novým senzorem a Dual PD ostřením. Pracovalo se také na funkci Real-Time Tracking, která s využitím umělé inteligence dokáže zachytit i velmi rychle se pohybující objekty (například při sportovních aktivitách). Na rychlé a přesné ostření se lze spolehnout i u teleobjektivu, který má proměnnou ohniskovou vzdálenost až 105 mm. Nakonec byl zmíněn hloubkový senzor iToF, který byl speciálně vyladěn, aby s využitím AI vždy správně rozpoznal zabíraný objekt a oddělil jej od pozadí.

U barevného podání se inženýři rozhodli jít cestou líbivých, avšak ne příliš saturovaných barev. Vše bylo samozřejmě konzultováno s profesionálními fotografy, od nichž sbírali zpětnou vazbu. V případě podání lidské pokožky se v Sony pokusili o co nejreálnější barevné podání, čemuž mají napomoci i algoritmy z fotoaparátů řady Alpha. Na ukázku fotek (pocházejících přímo od Sony), se můžete podívat níže.

Picture samples from the new Sony Xperia 1 III (provided by Sony PR).



Hopefully I'll be able to try it out soon, as the Xperia 1 II took excellent, natural looking, photos - and this looks to be much the same + some cool new camera tech. pic.twitter.com/BIdd93I9zd