Už jen necelý měsíc. Samsungy Galaxy S23 se zřejmě představí 1. února

Řada Galaxy S23 je již několik měsíců vyhlížená a k představení dojde už velmi brzy, velmi pravděpodobně v následujících týdnech. Kolumbijskému zastoupení Samsungu se totiž (ne)povedlo zveřejnit banner lákající na další akci Unpacked, která má proběhnout 1. února. Záhy sice došlo ke smazání obsahu z oficiálních stránek, avšak to většinou na kompletní nápravu nestačí.

Známý a spolehlivý Ice Universe na Twitteru zveřejnil video, které působí jako propagační od Samsungu a zabývá se fotoaparáty, které mají způsobit pomyslný wow efekt.

Druhé video se nadále věnuje fotoaparátům, ale tentokrát konkrétněji jejich schopnostem v noci. Za vše mají moc vylepšené objektivy tří hlavních fotoaparátů a současně jistě i software.

Samsung Galaxy S23 Ultra official warm-up video is here! pic.twitter.com/2LHs3u3cP6