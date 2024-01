Udělejte radost dětem i přírodě! Vyměňte starý mobil za vstupenku do Zoo Praha

Fotografie: Corning

Většina z nás má kromě aktuálně používaného smartphonu také menší sbírku dnes možná již archaických mobilů. Ať už se přitom jedná o skutečné veterány ze samotného nástupu mobilní éry či novější, avšak i tak již morálně i technologicky dávno zastaralé modely, pravda je zkrátka taková, že se navzdory různým představám nikdy nepromění ve vzácné sběratelské kousky ani je už nikdy nevyužijete jako záložní řešení. Rozumným způsobem, jak se takovýchto kousků zbavit, prospět přírodě a koneckonců možná i pořádku ve vaší domácnosti, je zanést telefony do sběru, neboť stále obsahují velké množství materiálů, které mohou být znovu použity jinde. Nyní navíc máte vcelku zajímavou možnost získat za tento dobrý skutek i povedenou odměnu v podobě dětské vstupenky do pražské zoologické zahrady za symbolickou 1 Kč.

Jak získat vstupenku do Zoo Praha výměnou za starý mobil?

Na remobil.cz lze dohledat kompletní podmínky této akce, které jsou však velmi jednoduché. Na pololetní prázdniny, tedy 2. února 2024, stačí do Zoo Praha přinést starý mobilní telefon a s „doplatkem“ symbolické 1 Kč jej vyměnit za dětskou vstupenku (ta je určena pro děti do věku 15 let).

Za každý takto vybraný telefon navíc získá Zoo Praha od společnosti Remobil 10 Kč a dalších 10 Kč od společnosti Asekol, které půjdou na sbírkové konto Pomáháme jim přežít.