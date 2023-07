Startuje prodej elektro motorek, čtyřkolek a koloběžek s dojezdem až 70 km

Fotografie: Mobil Pohotovost

Dojezd až 70 km, kvalitní odpružení předního i zadního kola, robustní konstrukce a především maximální důraz na bezpečnost. To jsou nové elektrické koloběžky, motorky a čtyřkolky LAMAX pro děti i pro dospělé – unikát na českém trhu. Koupíte je exkluzivně jen u Mobil Pohotovosti, v limitovaném množství, a navíc se zaváděcí 15% slevou.

Elektromobilita hýbe světem, a to nejenom na poli automobilového průmyslu, ale také u menších dopravních osobních prostředků do města i do přírody. Nové elektrokoloběžky pro dospělé a čtyřkolky i motorky pro děti od LAMAX tak nabízí to nejkvalitnější, co lze momentálně v daném segmetu a cenové kategorii nabídnout.

Čtyřkolka a motorka pro děti

LAMAX eTiger je ta nejlepší elektrická čtyřkolka pro děti. Má robustní konstrukci, takže zvládne i hrubší zacházení, a klade velký důraz na bezpečnost. Naproti tomu LAMAX eJumper je dětská elektrická motorka, ideální pro ty, co chtějí vstoupit do světa motosportu. Je skladná, tichá, přitom výkonná a díky velkým 10“ kolům a širokým řídítkám je i dokonale stabilní.

Čtyřkolku i motorku pohání elektromotor o výkonu až 1000W, takže hravě zvládnou náročnější terén a prudší kopce. Nabízí dojezd až 20 km a maximální rychlost dosahuje až na 30 km/h, tu však mohou rodiče snadno omezit na 15 nebo 6 km/h. Právě bezpečnost je u obou vozítek maximální prioritou. Součástí výbavy je proto i samobrzdící systém, kvalitní přední a zadní kotoučová brzda, odpružení na předním i zadním kole, odolné pneumatiky a v neposlední řadě také výkonné osvětlení, aby malého závodníka nikdo nepřehlédl.

Čtyřkolku LAMAX eTiger pořídíte v rámci předobjednávek díky speciální slevě jen za 16 999 Kč (běžně 19 999 Kč). Elektromotorka LAMAX eJumper vás pak v rámci předprodeje vyjde ještě levněji, konkrétně na 12 749 Kč (běžně 14 999 Kč).

Koloběžky pro dospělé

Pro dospělé jsou pak připraveny zcela nové koloběžky LAMAX eRacer a LAMAX eLander, které ve své cenové kategorii nabízí poněkud nevídané parametry – dojezd až 70 km, rychlost až 60 km/h, odpružení předního i zadního kola, dvojici velmi účinných brzd nebo třeba vymoženosti jako automatická světla, klakson či blinkry. Samozřejmostí je i na slunci čitelný displej a taky spárování s aplikací v telefonu, kde je možné koloběžku kompletně nastavit a případně uzamknout a tím aktivovat alarm. To vše za cenu už od 21 249 Kč (běžně 24 999 Kč) díky speciální zaváděcí 15% slevě v rámci předobjednávek, které poběží do 25. 7.

Ke všem novým koloběžkám, čtyřkolkám i motorkám LAMAX získáte u Mobil Pohotovosti prémiovou záruku, v rámci které bude zařízení v případě záruční reklamace svezeno do servisu nebo u vybraných modelů vyjede technik přímo k zákazníkovi a závadu na místě opraví.