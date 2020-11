Seznam.cz ukončuje provoz populární seznamky Lidé.cz

Fotografie: blog.seznam.cz

„O smyslu služby Lidé.cz uvažujeme už několik posledních let, kdy si stěží vydělá na svůj vlastní provoz a údržbu. Ta je navíc čím dál náročnější, protože někteří uživatelé nahrávají do svých profilů i fotografie či texty se sexuálním podtextem a jejich kontrola či odstraňování vyžaduje zapojení mnohačlenného týmu administrátorů,“ popisuje důvody vedoucí k uzavření služby Pavel Zima, místopředseda představenstva a ředitel pro exekutivu a komunikaci Seznam.cz.

Dodává, že důsledky chování některých uživatelů mohli lidé naplno odhalit v dokumentu V síti, který upozorňuje na sexuální predátory pohybující se na internetu. Ti k oslovení svých obětí využívají všechny dostupné sociální platformy, včetně služby Lidé.cz. „Denně evidujeme přibližně deset nevhodných profilů, které nám uživatelé služby nahlásí přes tlačítko »Nahlásit nevhodný profil«, na další jednotky případů měsíčně nás pak upozorňuje náš automatický systém, který ale hodnotí obecná porušení pravidel služby,“ doplňuje Zima. Poukazuje tím na to, že největší práci na odstraňování a blokování sexuálních predátorů má administrátorský tým, který profily prochází ručně. Ten ale kapacitně není schopný zaznamenat všechny nevhodné fotografie nebo texty a adekvátně s nimi naložit. „Bylo by možné implementovat do služby technologické řešení, které by na základě strojového učení dokázalo nevhodný obsah odhalit. Jedná se ale o investici, která pro nás vzhledem k významu služby, strategii firmy a jejím prioritám nedává smysl. Proto jsme se rozhodli službu uzavřít,“ říká Zima, který zároveň přiznává, že vedení firmy uvažovalo o prodeji služby, nenašlo však vhodného kupce, se kterým by se domluvilo na oboustranně akceptovatelných podmínkách transakce.

Službu plánuje Seznam.cz uzavřít 14. prosince, jak informuje na blog.seznam.cz. Od dnešního dne její uživatelé uvidí na stránce Lidé.cz banner s upozorněním na blížící se ukončení provozu. Do té doby je možné požádat o stažení fotografií a osobních dat z vlastního profilu. Po uvedeném termínu už nebude možné jakákoli data stahovat, Seznam.cz je navíc nebude ani nijak zálohovat či archivovat.

Lidé.cz vznikly v roce 1997 původně jako e-mailový seznam, který se v roce 2014 po posledním zásadním redesignu změnil na seznamku. Podle dat NetMonitoru navštívilo službu letos v říjnu více než 181 000 reálných uživatelů.

