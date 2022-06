Samsung představil nový 200megapixelový snímač s nejmenšími pixely

Fotografie: Samsung

Samsung dnes oficiálně oznámil nový 200megapixelový senzor ISOCELL HP3. Stalo se tak zhruba 9 měsíců od představení ISOCELL HP1. Jihokorejský výrobce se u nového senzoru chlubí vůbec nejmenšími pixely, jejich velikost je pouhých 0,56 mikrometrů, což je o 12 % méně než u předchozího 200megapixelvoého fotoaparátu.

Pří běžném focení by měl snímač skládat 4 snímky do jednoho a pořizovat 50megapixelové fotografie. V případě výrazně zhoršených světelných podmínek však bude možnost tento systém pozměnit a skládat dokonce 16 snímků do jednoho, výsledkem čehož budou 12,5megapixelové fotografie. Vylepšení prošla funkce Smart-ISO, která dokáže spojovat tři různé režimy hodnot ISO. Nový snímač zvládá také záznam videa v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, případě pak ve 4K rozlišení se 120 FPS.

Samsung ISOCELL HP3 dokáže vytvářet snímky se 4 bilióny barev, což je 64krát více než u předchůdce ISOCELL HP1, který zvládal „pouze“ 68 miliard barev. V tuto chvíli zůstává otázkou, kdy se nového snímače dočkáme v koncovém produktu, ideálně v mobilním telefonu. Doposud totiž Samsung nevyužil ani loňský 200megapixelový fotoaparát.