Pokud jsou pro vás TWS sluchátka sprosté slovo, zřejmě budete patřit mezi náročnější posluchače. V tom případě jistě budete znát Sennheiser. Má v nabídce různá sluchátka, ovšem etalonem je řada Momentum Wireless. Dnes se podíváme na model Momentum Wireless 4, který se chce zalíbit nejnáročnějším.

Sluchátka značky Sennheiser jsou na první pohled dobře rozpoznatelná. Surový design se chce líbit a skvěle se mu to daří. To hlavní se ale nachází uvnitř, ovšem je hezké, když sluchátka zaujmou i na první pohled. Po čase nám do redakce dorazila další generace úspěšné řady Momentum Wireless, na kterou se dnes důkladně podíváme.

Technické parametry Sennheiser Momentum Wireless 4

Hmotnost 293 gramů ANC/Transparent Hearing ano/ano Výdrž s ANC zhruba 60 hodin Rychlonabíjení do 100 % 2 hodiny, 5 minut pro 4 hodiny poslechu Vypnutí složením sluchátek ano Pozastavení při sundání sluchátek ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, aptX, aptX Adaptive, AAC Frekvenční rozsah 6 až 22 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér USB-A, manuál Barevné varianty černá, bílá Cena 8 900 Kč

Obsah balení: vše potřebné

V poměrně malé krabici nalezneme nahoře přenosné pouzdro v šedé barvě, ve kterém jsou složená sluchátka a nezbytná kabeláž. Jde zejména o propojující kabel s 3,5mm jackem na jednom konci a 2,5mm jackem na druhém. Dočkali jsme se i klasického USB-A–USB-C kabelu pro nabíjení, ale adaptér do elektrické sítě si již musíte obstarat sami. Nešlo by to ani bez adaptéru do letadla. Veškerou kabeláž snadno uložíte v kapse pouzdra, což je praktické. Ochranný měkčený vak, který známe z Momentum Wireless, chybí, ovšem pouzdro je praktické, navíc lehce vyztužené, takže se pro přenášení hodí více.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

adaptér do letadla

USB-C kabel

Konstrukční zpracování: funkce v popředí

Když jsem poprvé uviděl Sennheiser Momentum Wireless 4, řekl jsem si: „no to snad ne, kde je moje kůže?!“ Sennheiser Momentum Wireless totiž byla známá tím, že na jejich povrchu bylo kůže jak na menším zvířeti, ovšem tento trend se postupem času upravoval a Sennheiser Momentum Wireless 4 už mají kůži jen na náušnících. Je to problém? Samozřejmě, že ne, jen si člověk posteskne. Nutno podotknout, že sluchátka stále působí velmi hodnotným dojmem, onen dojem je doslova zakořeněn v DNA sluchátek Sennheiser. Avšak, jak jste si jistě povšimli, design prošel obměnou.

Náušníky jsou u „around-ear“ sluchátek velice důležité. Pokud nejsou pohodlné, nakonec je odložíte/vyměníte. Zde se toho však obávat nemusíte – jemný materiál náúšníků je pohlazením pro vaše uši a přijdete si jako v nebi, avšak kůže už to není. Ani po několika hodinách s nasazenými sluchátky nepozorujete žádná otlačená místa nebo jakýkoliv nepříjemný pocit, o což se stará adaptivní pěna. Kromě kožených náušníků se můžete s koženými prvky setkat také na mostu sluchátek.

Sennheiser se u polstrování mostu tentokrát rozhodl pro nylon. Už to sice není kůže, ovšem hlava rozdíl nepozná. Most na hlavu dosedá velmi měkce, nošení je pohodlné, výměnu tedy nelze kritizovat. Potěší, že uprostřed mostu je malá prohlubeň, kterou ocení všichni, kteří sluchátka zavěšují na stojánek. Díky odstranění kůže mohla klesnout i celková hmotnost. Z původních 303 gramů tu nově máme 293 gramů, což opět není extra rozdíl, ovšem každý gram se počítá.

Potěší nižší hmotnost.

Most i kloub už nejsou z matné oceli, nýbrž jen z plastu, i díky tomu Sennheiser hmotnost zredukoval. Zde jde o citelnější ústupek, ovšem osobně Sennheiseru věřím, že nasadil prémiový plast, který ani po letech nezačne vykazovat neduhy. Alespoň v to doufám. Pokud vás zaujala zmínka o kloubech, vězte, že Momentum Wireless 4 už nelze složit pro snazší přepravu, jdou pouze „narovnat mušle“, aby sluchátka šlo uložit do pouzdra. Mimochodem, Sennheiser Momentum Wireless 4 se automaticky vypnou, jakmile je sundáte z uší a odložíte, když si je pak nasadíte, automaticky se zapnou.

Za pohodlím je samozřejmě konstrukční řešení „around-ear“, česky „okolo uší“. Zatímco u sluchátek „on-ear“ („na uších“) máte náušníky v přímém kontaktu s ušima, v případě „around-ear“ jsou uši přímo v mušlích. Osobně je mi tento styl velmi příjemný, jedná se pro mě o ideální sluchátka na doma. Ven se hodí v zimě, kdy poslouží jako klapky na uši.

Líbilo se nám kvalitní materiály a zpracování

strohý, přesto nápaditý design

automatické vypnutí a zapnutí

skvěle sedí na uších

nižší hmotnost

Nelíbilo se nám bez ocelového rámu

Ovládání: dotyky a tlačítko

Někoho možná překvapí, že Sennheiser přepracoval ovládání. Na těle je už jen jedno tlačítko, kterým ovládáte zapnutí/vypnutí sluchátek, případně delším přidržením režim párování. Pokud na něj kliknete, rovněž utlumíte mikrofon v rámci aktuálně probíhajícího hovoru. Zbytek obstaráte dotyky na pravé mušli. Jedním klepnutím zapnete/pozastavíte reprodukci, posunutím doleva/doprava zase ukončíte/přijmete hovor, případně přeskočíte/vrátíte skladbu, hlasitost regulujete posunem prstu vertikálně nahoru/dolu.

Na pravé mušli nalezneme kromě 2,5mm jacku také USB-C pro nabíjení. Na obou mušlích jsou také mikrofony sloužící pro aktivní potlačení okolního hluku a režim propustnosti (Transparent Hearing). Mikrofony navíc oceníte i při vyřizování hovorů, kdy si protistrana nikdy nestěžovala na kvalitu zvuku, právě naopak.

Líbilo se nám intuitivní ovládání

svižné rozpoznání dotyku

Výdrž: tak to jsme nečekali

Pokud jsme vás k nákupu prozatím nepřesvědčili, zřejmě se blížíme k části, kde se tak stane. Zatímco původní generace měla spíše průměrnou výdrž okolo 19 hodin, nová slibuje celých 60 hodin se zapnutým ANC. A to je hodnota, kterou Sennheiser zahanbil veškerou konkurenci. Skvělé je, že sluchátka na 100 % dobijete za 2 hodiny, už 5 minut na nabíječce vám přidá další 4 hodiny, 10 minut rovnou 6 hodin.

My jsme si pochopitelně v průběhu testování zapisovali průběžnou výdrž a dostali jsme se na 57 hodin a 49 minut při zapnutém ANC a hlasitosti nastavené na zhruba 65 %. Jde o špičkový výsledek, kterému mohu jen tleskat. Dodáme, že stav baterie můžete kontrolovat přes aplikaci i za pomocí pětice LED, které jsou na pravé mušli. Každá dioda znázorňuje asi 20 % baterie.

Výdrž baterie je fantastická.

Pokud se vám po několika dnech sluchátka vybijí a vy přesto chcete poslouchat dále, lze je připojit kabelem. V takovém případě jste již závislí jen na výdrži zdroje zvuku. Využít můžete kabel s 2,5/3,5mm jackem i USB-A–USB-C kabel, kterým propojíte sluchátka například s notebookem. V tomto případě si energii berou sluchátka ze zařízení, ke kterému se připojují.

Líbilo se nám fantastická výdrž

rychlé nabíjení

Zvuk: opět fantastický

Zvuk Sennheiser umí, což dokazuje i u Momentum Wireless 4. Nastavení mi vyhovuje, výšky jsou příjemně ostré, středy vyvážené, skvělá je i basová složka, která je silná, ale ne příliš. Osobně považuji basovou složku u sluchátek Sennheiser za jednu z nejpovedenějších vůbec. Zvuk je čistý, přímý, po celou dobu konstantní a Sennheiser skvěle ctí záměr autora. Sluchátka umí dokonale vykreslit prostor a přesně kvůli tomuto bych si je pořizoval já.

Pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.2, kromě kodeků AAC a SBC zůstala zachována podpora aptX, nechybí ani aptX Adaptive (zpětně kompatibilní s aptX LL a aptX HD). V nabídce nechybí technologie multipoint, kterou spravujete skrze aplikaci. V nastavení aplikace Smart Control můžete upravovat ladění díky pokročilému ekvalizéru, můžete si vybrat z několik přednastavených profilů. Aplikace je přehledná a strohá, ale účelná.

ANC je lepší.

Sluchátka pochopitelně podporují ANC i režim průchodnosti. A jak se jim daří? Osobně vnímám ANC jako o stupeň lepší než u předchozí generace. Sennheiser zapracoval na filtrování hlubších ruchů, stejně tak i na běžné řeči, nemusíte se obávat ani pískání ANC či podobných přešlapů. V aplikaci je možné nastavit i adaptivní ANC režim, který na základě okolních ruchů přizpůsobuje jeho intenzitu. Osobně jsem byl s tímto režimem spokojený, takže jsem jej využíval nejčastěji. Co se týká režimu průchodnosti, i když funguje, není 100%. Nemohou za to ani tak sluchátka, okolí je slyšitelné téměř dokonale, ovšem osobně nejsem schopen mluvit s někým s nasazenými sluchátky – působí to zkrátka divně.

Stejně jako původní generace Sennheiser Momentum Wireless umí i ta nová v aplikaci nastavit zóny pro spuštění ANC. V reálu to vypadá tak, že na základě vaší polohy Sennheiser Momentum Wireless 4 mění režimy, což je praktické. Dodáme, že kvalita telefonních hovorů je opět skvělá, ANC si skvěle poradí i za silnějšího větru.

Líbilo se nám perfektní zvuk

slušné ANC

režim průchodnosti

výborná kvalita hovorů

Zhodnocení a závěr: i tentokrát na jedničku

Momentum True Wireless 4 příjemně potěšila. Ano, nepůsobí možná už tak prémiově, ovšem zvukově jsou na špici a o to tu jde především. A výdrž? Naprosto fantastická. Momentum True Wireless 4 jsou dalším důkazem, že Sennheiser zkrátka umí. Cena odpovídá kvalitě, sluchátka jde pořídit za necelých 9 tisíc korun.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz