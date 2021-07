Realme uvádí na český trh u nás doposud neznámou řadu Narzo. Pomyslným vlajkonošem je model Narzo 30A, který představuje absolutní základ v rámci chytrých telefonů. Výrobce se však tentokrát snaží několika věcmi zaujmout. Jde třeba o solidní procesor nebo opravdu velkou baterii.

Redakčním testem prošel jeden z nejlevnějších telefonů Realme na českém trhu. A rovnou vůbec první model z řady Narzo, která se u nás objevuje poprvé. Realme Narzo 30A vkládá naděje do velkého displeje, výkonného procesoru a dlouhé výdrže díky 6 000mAh baterii. Nejde však jen o marketingové vábničky? Skutečně to vše dokáže nabídnout telefon za necelé tři tisíce korun?

Realme Narzo 30A – videorecenze

Technické parametry Realme Narzo 30A Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 75,9 × 9,8 mm , 208 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 60 FPS Chipset MediaTek helio G85 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 3 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2021, 2 899 Kč

Obsah balení: pouze nabíječka

V krabičce je kromě telefonu a manuálů pouze napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/USB-C a nezbytná jehla pro vytažení šuplíčku pro karty.

Konstrukční zpracování: robustní, ale plastový

Na první pohled je zřejmé, že před sebou máme levné zařízení. Plastové materiály nejsou nijak maskovány. Na druhou stranu mobil působí vcelku robustně, za což může i nepatrně větší tloušťka či vyšší hmotnost 208 gramů. V černé variantě je telefon skutečně dosti konzervativní, ale líbí se nám povrchová úprava zadní strany, díky které smartphone nijak zásadně neklouže z rukou.

Líbí se nám povrchová úprava zadní strany.

Ergonomie je slušná, tlačítka na boku v dobrém dosahu a obstojně funguje také čtečka na zadní straně. Mohla by ale být přeci jen o něco níže. Na těle dále najdeme USB-C i 3,5mm jack, na levém boku je ještě dlouhý šuplíček, kam můžete umístit dvě nano SIM karty a navíc i paměťovku.

Zpracování je velmi solidní, navzdory tomu, že by kdekdo mohl očekávat opak. Mobil nijak nevrže, neprohýbá se, působí bytelně. To je mimochodem dobrá zpráva. Jelikož je předem určen nenáročným uživatelům a mladším dětem, takže potěší, že by měl bez větší úhony přežít i nějaký ten pád na podlahu.

Líbilo se nám dobré zpracování

praktická úprava zad

čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

Displej: odpovídá ceně

Většinu čelní strany zabírá 6,5palcový IPS displej s HD+ rozlišením, což je zcela očekávatelná sestava. Displej patří k průměru, rastr je vidět až při bližším zkoumání. Dojem lehce kazí v horní části umístěný výřez pro potřeby čelní kamerky. Maximální jas plně postačuje i pro potřeby letních dní, avšak automatická regulace je zde spíše jen do počtu, v praxi moc nefunguje. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní obrazovka

Nelíbilo se nám špatně fungující automatická regulace jasu

Zvuk: pouze základ

Kvalita zvuku je zcela průměrná, hlasitý reproduktor je na spodní hraně a hraje především dostatečně hlasitě, což je důležité. O nějaké kvalitě však nemůže být řeč. Jak již víme, telefon nepostrádá 3,5mm jack. Poslech hudby je tudíž vhodnější právě skrze sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: procesor potěší

V případě výkonu se výrobce snaží vzbudit dojem, že má telefon všeho na rozdávání. Počítejte však spíše se slušným základem v podobě procesoru Helio G85 a 3GB RAM. Na hraní náročných her tak telefon není, ovšem to snad nikdo s ohledem na cenu neočekával. Možná větší obtíže však způsobí jen 32GB úložiště. Po prvním zapnutí totiž zbývá pouze 20 GB volného prostoru, což zaplníte velice rychle. Naštěstí telefon pracuje s paměťovkami.

Benchmark testy

Líbilo se nám solidní procesor

slot na paměťové karty

Výdrž baterie: tři dny jako nic

Patrně největším trumfem Narza 30A je baterie s kapacitou 6 000 mAh, díky které telefon vydrží při středně náročném používání tři dny bez nabíjení. Jedná se tak o nadprůměrnou výdrž, kdy se méně nároční uživatelé dostanou i ke čtyřem dnům. Nabíjení skrze USB-C je průměrně rychlé díky výkonu 18 W a počítejte cca se třemi hodinami na nabíječce.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: NFC se zase nekoná

Realme Narzo 30A nabídne Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, bohužel již však ne NFC, což značí, že s telefonem bezkontaktně nezaplatíte. K dispozici je alespoň podpora Dual SIM s podporou 4G na obou slotech a dvoupásmová Wi-Fi 802.11 ac., což je mezi levnějšími telefony příjemné zjištění.

Nelíbilo se nám chybí NFC

Fotoaparát: kdepak tři, pouze dva

Při pohledu na zadní stranu se zdá, že zde máme vcelku tradiční sestavu fotoaparátů. Z Realme se však vyklubal pěkný filuta. V modulu se totiž oproti očekávání nachází jen dva fotoaparáty. V místě, kde se zdál být třetí, je jen nápis o umělé inteligenci. Ve výsledku tak musíme vzít zavděk hlavním 13megapixelovým snímačem a dále vcelku zcela zbytečným monochromatickým 2megapixelovým fotoaparátem, pro který zde není takřka žádné využití.

Zázraky od fotoaparátu očekávat tudíž nelze a slušný snímek telefon pořídí za dostatečného světla. V ostatních případech snímky postrádají ostrost i detaily, ale jde o neduh drtivé většiny levných telefonů. Mezi režimy figuruje také noční scéna, avšak ta nijak zásadní zlepšení kvality nepřináší.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu a jde spíše o „nouzovku“. Neodpustím si Realme pokárat za to, že ani v roce 2021 nedokáže uzpůsobit prostředí podrobnějšího nastavení pro práci v horizontálním režimu.

Realme Narzo 30A (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Nijak zvlášť dobře není telefon připraven ani na selfíčka. 8 megapixelů by sice stačilo, ale kamerka je to obyčejná a opět velmi záleží na okolním světle.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám zbytečný sekundární fotoaparát

nekvalitní selfies

Software: starý Android nechceme

Ačkoliv před sebou máme levný telefon, jde o novinku, u které by výrobce měl dbát na alespoň základní aktuálnost softwaru. Jenže Narzo 30A má rok a půl starý Android 10 a takový telefon rozhodně nelze doporučit. Situaci z části zachraňuje alespoň příchod nových bezpečnostních záplat, které jsou v telefonu platné k červnu 2021. Nad systémem bdí ještě nadstavba. I když je optimalizace poměrně dobrá, neaktuální verze systému je velká škoda.

Nelíbilo se nám zastaralý systém

Zhodnocení

Realme Narzo 30A to na českém trhu nebude mít zrovna dvakrát lehké. Jedná se o vcelku obyčejný telefon, který za cenu 2 790 Kč nenabízí, vyjma lehce silnější baterie, nic, čím by konkurenci nějak výrazně převyšoval. Naopak zamrzí zbytečný přešlap v podobě starého prostředí a nepotěší ani absence NFC. Novinka neoslní ani sestavou svých fotoaparátů a nejvíce zamrzí, že si výrobce dovolí na trh v polovině roku 2021 uvést telefon se starým Androidem.

Zdroj foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz