Příslušenství Peak Design Mobile

Možná máte iPhone s MagSafe, možná ne a chtěli byste. Tak či tak, zaujmout by vás mohlo příslušenství americké značky Peak Design, které má nespočet produktů, které lze magneticky připevnit k iPhonu. My se dnes podíváme na ty nejzajímavější kousky. A pokud máte Android, nevěste hlavu, i na ty je Peak Design připraven.

Americká společnost Peak Design nepatří mezi nové hráče na trhu, její historie se datuje do roku 2010. Úspěch této společnosti jste mohli zaznamenat například díky kampani na tašku Everyday Messenger Bag na Kickstarteru, kdy přes 17 tisíc podporovatelů tehdy přislíbilo téměř 4,9 milionu dolarů.

Peak Design není značka jen pro „jablíčkáře“, ti však mají výhodu. Pokud chtějí vyzkoušet příslušenství Peak Design a jejich iPhone má MagSafe, mohou se obejít bez speciálního krytu. Pro konkurenci je pořízení magnetického krytu nezbytné, protože právě magnety jsou pro spojení nezbytné.

Princip: magnety, víme?

Jak už jsme naznačili v úvodu, většina doplňků od Peak Design se s telefonem „páruje“ pomocí magnetů. A vy jakožto uživatel máte na výběr. Pokud vlastníte novější iPhone (od modelové řady 12), máte MagSafe, které je s doplňky Peak Design kompatibilní. Pokud vlastníte starší iPhone, případně například smartphone s Androidem, můžete si pořídit speciální pouzdro, které je k dispozici pro většinu známějších značek a jejich modely.

Možná narazíte i na kryt pro novější iPhony a napadne vás otázka: proč ho Peak Design vůbec nabízí, když je tu MagSafe. Ano, je, ovšem síla magnetů MagSafe není nejlepší, kryty Peak Design jsou opatřeny mnohem silnějšími magnety, které zaručí potřebnou stabilitu. Navíc v nabídce Peak Design existuje i pár kousků příslušenství, pro které je pořízení krytu nezbytné i v případě nejnovějších iPhonů, proto jeho nákupem rozhodně nic nepokazíte.

Kryt: příjemný na pohled i na dotek

Pokud se rozhodnete využít síly magnetů krytu Peak Design, určitě vás bude zajímat, jaká je. My jsme na testování dostali šedou variantu krytu Everyday Case pro iPhone 14 Pro Max, v nabídce je však i zelená. I pokud se rozhodnete pro kryt například pro mobily Samsung/Pixel, vypadá vždy dost podobně, avšak k dispozici je jen šedá barva. Základem jsou vyztužené bočnice z gumy, které nepochybně odolají i nárazům. Zadní strana imituje látkový povrch, což je nejen estetické, ale i účelné – kryt nezachytává otisky prstů, maximálně se po čase objeví nějaký škrábanec.

Pouzdro působí velmi bytelně, což nám vyhovuje. Boky iPhonu pouzdro Peak Design lehce zakulatí, výrazně však jeho design nezmění, a to je pro mě primární. Potěší vystouplá ochrana v okolí fotoaparátů, díky čemž se nemusíte obávat, že by se čočky při položení na stůl poškrábaly. Jednotícím prvkem je speciální čtvercový „konektor“. Nejde o nic jiného než pojistku (kotvu, chcete-li) pro pár vybraných kousků příslušenství, které zajišťuje stabilitu a nemá žádnou další funkci. Peak Design nazývá kombinaci magnetického a mechanického zámku jako SlimLink, jde však o kombinaci již zmíněného magnetu a také mechanických „pacek“, které se zachytí za hranu výřezu v krytu.

Krátce se zastavíme u síly magnetů. Ať už si zakoupíte jakékoliv příslušenství Peak Design, bude díky pouzdru držet jako přibité. V průběhu recenze zjistíte, že je to velká výhoda a na MagSafe podobně jako já velmi brzy zapomenete.

Díky gumovým bočnicím nemá telefon tendenci vykluzovat, což oceňujeme. Pokud se pro pouzdro rozhodnete, počítejte s investicí zhruba 1 100 až 1 400 Kč v závislosti na modelu/typu. Peak Design má v nabídce i speciální variantu pouzdra s poutkem na prst navíc.

Dodáme, že pokud vlastníte jiný telefon než Apple iPhone, Samsung nebo Pixel, je k dispozici i univerzální adaptér v hodnotě 850 Kč, který si můžete nalepit na záda vašeho smartphonu, případně rovnou na jeho kryt. Díky tomu získáte možnost připojit jakékoliv příslušenství od Peak Design, jen to celé nebude vypadat tak dobře.

Přemýšlíte, zda pouzdro koupit? Máme pro vás jednoduchý dotazník: líbí se vám? Nakupuje. Chcete si pořídit více kusů příslušenství a chcete maximální stabilitu? Nakupujte. Chcete jen jeden kus, případně se vám pouzdro nelíbí? Nákup si rozmyslete do budoucna. Tak či tak platí, že na všechno příslušenství Peak Design máte celoživotní záruku, teda i na pouzdro Everyday Case.

Líbilo se nám elegantní design

bytelné provedení

extrémně silné magnety

pro různé značky díky adaptéru

Nelíbilo se nám chtělo by to více barev

Držáky všeho druhu se SlimLink

Dnešní recenzi rozdělíme na dvě části, začneme různými držáky s podporou magneticko-mechanického spojení SlimLink. Zde se hodí poznamenat, že právě zde se nákup pouzdra vyplatí nejvíce, pokud vás tedy některé z příslušenství zaujme, do košíku rovnou přihoďte i již zmíněné pouzdro, případně univerzální adaptér.

Universal Bar Mount, Out Front Bike Mount a Motorcycle Bar Mount

Toto příslušenství ocení především uživatelé kola a řidiči motorky. Trojice je speciálně vytvořená pro kombinaci pouzdro + příslušenství, protože naplno využívá technologii SlimLink, kdy pevné magnety ještě zesílí spojení pomocí kotvy.

Universal Bar Mount využijí i uživatelé, kteří kolo či motorku nemají, ovšem chtějí telefon připevnit na jinak ne zcela ideální místo, například na tyč, sloupek či cokoli podobného. Držák je navržen pro obvod 19 až 55 milimetrů. Celková délka popruhu činí 16 cm, šířka je poté okolo 2,1 cm. Hmotnost činí velice příjemných 78 gramů. V balení naleznete pouze držák, ke kterému je pevně připojený silikonový popruh s mírným pružením.

Spojení probíhá pomocí magnetů, ale také mechanickými „packami“, které je v případě potřeby sejmutí telefonu nutné nejdříve odjistit pomocí pojistky na držáku. Samy o sobě by zřejmě stačily pro pevné uchycení, o to tu však nejde. Dodáme, že tělo držáku působí velice kvalitně, je kombinací hliníku, silikonu a háku ze skelných vláken. Universal Bar Mount potěší i tím, že je hlava otočná, pokud vám tedy nevyhovuje pozice telefonu po uchycení, lze s ní ještě manipulovat. Pevného zajištění je docíleno nejen samotným mechanismem SlimLink, ale také popruhem. Nejdříve uchytíte hlavu hákem, aby zbytek pásku nezavazel, a pak jej zajistíte hákem směrem dozadu. Při testování jsme vyzkoušeli různá místa a držák se bez problému udržel i na hranaté trubce či leštěné tyči. Stojí 1 490 Kč.

Do stejné kategorie spadá i držák Out Front Bike Mount. Ten se skvěle hodí pro majitele kol, kteří chtějí mít svůj telefon neustále na očích, přesto v maximálním bezpečí. Instaluje se napevno, to znamená, že se v balení nachází i imbusový klíč, kterým celý držák dotáhnete k řídítkům. Kromě něj jsou v balení i adaptéry na různou tloušťku řídítek a speciální adaptér pro připojení světla či kamery GoPro.

Konstrukce držáku je extrémně pevná, je z větší části z hliníku a opět se k telefonu připne pomocí SlimLinku, takže se opět na držáku nachází odjišťovací tlačítka. Samotný držák má nožku, díky které je telefon lehce předsazen před řídítky, což zvyšuje přehled. Pokud se rozhodnete používat telefon v režimu na šířku, můžete. Tentokrát však musíte využít šroubovák, kterým odmontujete „hlavu“ držáku a změníte pozici. Ano, není to tak pohodlné jako v případě univerzálního držáku, avšak jen tak jde zajistit maximální bezpečí připojeného telefonu. Držák pořídíte za 2 tisíce korun, hodí se ale poznamenat, že jde o opravdu kvalitní kus příslušenství, kde výrobce myslel na každý detail a adaptéry přibalil do základního balení.

Máte motorku? Oceníte Motorcycle Bar Mount, který je velmi podobný Out Front Bike Mount. Má trochu jiný design, který je variabilnější, protože rameno, které drží hlavu držáku, jde odejmout, a tím telefon přiblížit k řídítkům. Stejně tak jde rameno nastavit tak, aby byl telefon v režimu na šířku, například kvůli navigaci. Osobně se mi líbí také fakt, že hlava je odolná vůči vibracím, které provází jízdu na motorce. Hlava tedy není ke zbytku těla přidělána napevno, ovšem má jistou vůli. Nejde o výrobní vadu, nýbrž o benefit, díky kterému je displej telefonu čitelný bez ohledu na rychlost jízdy, tedy i vibrace. Spojení je opět zajištěno SlimLinkem, opět tedy na těle je tlačítka pro odjištění mobilu.

V balení kromě držáku naleznete i adaptéry a imbusový klíč, což je benefit. Jako celek opět působí držák velmi bytelně a oceňujeme, že k použití není třeba nic dokupovat, vystačíte si s obsahem základního balení. Držák pořídíte za 2 800 Kč.

Líbilo se nám bytelná konstrukce

vše potřebné v základním balení

snadná instalace

umístění mobilu vertikálně i horizontálně

Nelíbilo se nám vyšší ceny

bez Everyday Case se neobejdete

Creator Kit

I když Creator Kit sdílí hlavní aspekt s Universal Bar Mount, Out Front Bike Mount a Motorcycle Bar Mount, stojí tak trochu jinde. Jde sice o držák, který potřebuje ke spojení technologii SlimLink, ovšem umisťuje se do stativu. Kromě držáku v balení naleznete také šroub pro utažení ke stativu či držáku, adaptér pro destičku ARCA a adaptér se závitem 1/4"-20.

Tělo je stále špičkově pevné, i když tentokrát nad hliníkem převládl polykarbonát. To však není nevýhoda, Creator Kit budete zřejmě nejčastěji používat ve studiu, na stativu, kde jsou podmínky přeci jen o něco bezpečnější než v případě kola/motorky. Držák umístíte prakticky na všechny typy stativů, na nalepovací držáky GoPro nebo třeba na selfie tyče, které mají standardizovaný závit. Výhodou je, že díky šroubu lze nastavovat i sklon zařízení, využít jej můžete tedy i pro různá unboxing či návodná videa. Peak Design Creator Kit pořídíte za 1 500 Kč.

Líbilo se nám snadná instalace

variabilita umístění

vše potřebné v základním balení

Nelíbilo se nám bez Everyday Case se neobejdete

Stojánky, nabíječky a peněženky

Kromě držáků má Peak Design v nabídce i další příslušenství, konkrétně tripod, nabíjecí stojánek nebo peněženku (se stojánkem i bez). Právě na toto příslušenství, které se obejde i bez pouzdra Peak Design, se podíváme nyní.

Wall Mount

Zřejmě nejjednodušším příslušenstvím z nabídky Peak Design je držák Wall Mount. K dispozici je ve dvou barevných variantách (světlé a tmavě šedé). Jedná se o malý čtvereček s rozměry 5,8 × 5,8 × 0,7 cm a hmotností zhruba 42 gramů. Přední strana je z nylonové tkaniny, což je sympatické na pohled a příjemné na dotek. Zadní strana je opatřena lepidlem 3M řady E. Stačí sloupnout ochrannou vrstvu a nalepit dle potřeby. Peak Design doporučuje tvrdší rovné povrchy, například kov, dlaždice, zrcadla, sklo a spotřebiče. Naopak doporučit nejde klasickou omítku či štuk, ať už na klasické zdi nebo sádrokartonu. Je to logické, při sejmutí by mohlo dojít k poškození podložky.

Wall Mount

Wall Mount je určen k instalaci do vnitřních prostor, osobně bych se vyhnul i koupelně bez kvalitního odvětrávání, protože by mohlo dojít kvůli kondenzaci ke špatné přilnavosti. Před nalepením je dobré podložku odmastit přibaleným hadříkem s alkoholem, po nalepení se doporučuje vyčkat 24 hodin, kdy vznikne dokonalé spojení. Pokud se Wall Mount rozhodnete sundat, Peak Design doporučuje pomoci si dentální nití, kterou držák od podložky pomalu „odříznete“. Jde tedy o podobný princip, jako když se strunou snažíte odejmout přilepené zrcadlo.

Osobně jsem z Wall Mount nadšený. Vybrat si můžete různá místa, kam jej umísíte. Pokud jej odejmete, můžete si dokoupit sadu 2 lepících podložek za pár korun a jeho funkčnost obnovit. Výhodou celého řešení je také fakt, že mobil můžete do držáku usadit na výšku i šířku, spojení je extrémně pevné, a to jak k podložce, tak k samotnému telefonu. Přesto, pokud se rozhodnete sundat telefon jednou rukou, jde to. Stačí mobil pevně stisknout a pomalu „odtrhnout“. Wall Mount pořídíte zhruba za 750 Kč.

Líbilo se nám snadná instalace

elegantní design, dvě barvy

pevné spojení

nepotřebujete kryt, vystačíte si s MagSafe

Nelíbilo se nám náhradní lepítka nutné dokoupit

Mobile Tripod

Mobile Tripod je extrémně užitečný kus příslušenství, který nepotřebuje SlimLink, vystačíte si s MagSafe. Jedná se o univerzální skládací tripod, v balení se kromě něj nachází i speciální vak na přenášení. Tělo tripodu je kompletně hliníkové – pokud jej tedy nechcete hned ze startu poškrábat, bude se hodit.

Tripod má rozměry 9,7 × 5,5 × 0,5 cm a váží 76 gramů. Aby tlumil vibrace a neublížil podložce, jsou nožky opatřeny gumovými koncovkami, což je praktické. Jakmile jej rozložíte, je nutné nožky zcela vyklopit, právě tím se zajistí stabilita. Ano, přijdete o možnost dát telefon trochu výše, ovšem to je daň za stabilitu. Výhodou je, že držák nemá problém udržet prakticky jakýkoliv iPhone, v našem případě jsme tripod testovali s iPhonem 14 Pro Max a vše bylo v pořádku.

Mobile Tripod

Ramena tripodu jsou připevněna ke kulové hlavě, která klade dostatečný odpor. Pokud byste jej chtěli zvýšit, můžete využít speciální klíč, který je magneticky přichycen přímo k těle tripodu a slouží jako malý imbusový klíč. Perfektní, to se nám líbí! A jak tripod využít? Máte nespočet možností. Může posloužit jako stojánek na stůl, můžete s ním natáčet různá videa, fotografovat tam, kde je nutné, aby se s telefonem nepohybovalo, atp. A pochopitelně se hodí i při videokonferencích. Na Mobile Tripod oceňuji jeho skladnost, snadné párování pomocí MagSafe a provedení, které je špičkové. Cena je trochu vyšší, konkrétně činí 2 390 Kč, přesto nákup doporučujeme.

Líbilo se nám skladnost a kompaktnost

bytelnost

možnost utažení kulové hlavy

vystačíte si s MagSafe

Slim Wallet a Stand Wallet

I peněženky Slim Wallet a Stand Wallet si vystačí s MagSafe. Jak už název napovídá, jde o alternativu k Apple MagSafe Wallet. Obě peněženky jsou vyrobeny z odolné a 100% recyklované nylonové tkaniny a pojmou až 7 karet, které jsou okamžitě přístupné díky magneticky uzavíratelnému taháčku. Díky tomu drží karty na svém místě pevně, stejně tak snadno je však jde i vyjmout. Ona tkanina je extrémně odolná vůči oděru, roztržení a navíc mírně odpuzuje vodu.

Obě peněženky se lehce liší rozměry, u Stand Wallet ve složeném stavu činí 9,8 × 6,6 × 0,6 cm a váží 75 gramů, Slim Wallet poté 9,2 × 6,6 × 0,4 cm a váží 40 gramů. Proč takový rozdíl v hmotnosti? Uvnitř Stand Wallet je kování z pozinkované/niklované oceli, díky kterému lze peněženku používat i jako základní stojánek. To je extrémně praktické, například při videohovorech nebo třeba jen na nočním stolku, telefon totiž lze uchytit i na šířku.

Osobně jsem byl překvapen tuhostí celého mechanismu, což však není výtka, naopak jde o pochvalu. Díky tuhosti se telefon nekymácí a drží na svém místě v poloze, kterou stojánku určíte. Jakmile jej nepotřebujete, pouze jej zacvaknete a opět slouží jen jako peněženka. Design je povedený, líbí se nám i síla magnetů, taháček pro snazší vyjmutí karet, možná jen škoda, že peněženky nejsou k dispozici ve více barevných variantách. Pokud vás zaujala Slim Wallet bez stojánku, připravte si 1 490 Kč, za Stand Wallet zaplatíte o 300 Kč více.

Líbilo se nám elegantní design

prostor pro 7 karet

malá tloušťka

nápomocný „taháček“

možnost využití jako stojánku (Stand Wallet)

Nelíbilo se nám vyšší ceny

Wireless Charging Car Mount

Wireless Charging Car Mount je držák do auta s možností nabíjení a i on spadá mezi příslušenství, které nepotřebuje SlimLink. Hned po vybalení vás překvapí červená cedulka s mírně výhružným nápisem: „read instructions carefully, installation takes 24 hours!“ Jinak řečeno, instalace držáku nezabere 24 hodin, ovšem po instalaci byste jej měli nechat 24 hodin „usadit“. Proč?

Jednoduše proto, že se připevňuje podobně jako Wall Mount, tedy lepící vrstvou 3M (VBH). Celý držák se skládá z hlavy a nohy, která je, podobně jako Mobile Tripod, zavěšena na kulové hlavě. Spodní část nohy je opatřena 3M lepící vrstvou. V automobilu stačí na palubové desce najít vhodné místo, odmastit povrch a držák pevně přitisknout. Poté je dobré vyčkat 24 hodin, než se lepící vrstva pevně spojí s podložkou. Výrobce upozorňuje, že pokud lepidlo nepřilne, musíte postup opakovat s novou lepící podložkou, jedna náhradní se včetně hadříku s alkoholem nachází v základním balení. Pokud se přilepení podaří, ovšem vy se rozhodnete držák sejmout, výrobce opět doporučuje dentální nit.

Technické parametry Wireless Charing Car Mount

Rozměry 5,8 × 5,8 × 1,2 cm Hmotnost 133,5 gramů Materiál hliník, plast Délka kabelu 1 metr Konektor USB-C Maximální výkon 15 W, pro iPhone 7,5 W Typ bezdrátového nabíjení Qi Cena 2 290 Kč

Jakmile je nalepeno, připojíte USB-C kabel, který je součástí balení, stejně jako adaptér do zapalovače. Aby kabel netrčel, kde nemá, jsou v balení i tři malé plastové piny, jež lze opět nalepit a kabel do nich „zacvaknout“, aby se vinul přesně tím směrem, kterým potřebujete. Praktické! Dodáme, že iPhony nabíjí jen rychlostí 7,5 W, ne 15 W, protože chybí certifikace od Applu.

Vzhledem ke kulovité hlavě lze telefon natáčet dle libosti, opět jej můžete uchytit na výšku i na šířku. Potěší, že tělo je kompletně hliníkové, díky čemuž je velmi pevné, navíc lépe odvádí teplo, které vzniká v průběhu bezdrátového nabíjení. Držák pořídíte za 2 290 Kč.

Líbilo se nám jednoduchá instalace

elegantní design

kabel v balení

náhradní lepítko v balení

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení iPhonů

Peak Design Wireless Charging Stand

Jako poslední vám dnes představíme zajímavý nabíjecí stojánek Peak Design Wireless Charging Stand. Zaujme skládací konstrukcí, ve složeném stavu jde o placku s rozměry 14,1 × 6,9 × 1,6 cm, potěší luxusní hliníkové zpracování i černé barevné provedení. Na dotek i pohled vypadá nabíjecí velmi luxusně. Po vyklopení jej lze použít jako stojánek, spojení je zajištěno pomocí gumové plochy s rozměry 5,5 × 5,5 cm, kde jsou i magnety kompatibilní s MagSafe, SlimLink tedy není potřeba. Díky velmi pevnému kloubu si můžete nastavit téměř libovolný sklon, stejně jako si můžete vybrat, zda telefon chcete vertikálně/horizontálně.

Stojánek má vzadu vstup USB-C, kterým přivádí energii, USB-C–USB-C kabel v balení má délku 2 metry, za což chválíme. Adaptér v balení není, výrobce doporučuje 20W, který má v nabídce za 590 Kč. Stojánek podporuje bezdrátové nabíjení v rychlosti 15 W, 10 W, 7,5 W i 5 W, ovšem iPhony může nabíjet jen 7,5 W, protože nemá certifikaci od Applu.

Technické parametry Peak Design Wireless Charging Stand

Rozměry 4,1 × 6,9 × 1,6 cm Hmotnost 276,4 gramů Materiál hliník Délka kabelu 2 metry Konektor USB-C Maximální výkon 15 W, pro iPhone 7,5 W Typ bezdrátového nabíjení Qi Cena 2 290 Kč

Nabití iPhonu 14 Pro Max tak sice zabere zhruba 3 hodiny, osobně mi to však nevadilo. Nabíječku jsem používal primárně pro doplňování energie v průběhu dne, kdy byl iPhone nabitý například na 70 %. Často jsem jej využíval i jen jako stojánek na stole. Osobně vnímám nabíječku Peak Design Wireless Charging Stand jako jednu z nejpovedenějších vůbec. Luxusní zpracování, kvalitní kloub, skládací konstrukce, dostatečně dlouhý kabel a gumové detaily, které brání nabíječce v posunu po podložce – to je kombinace, kterou by si zasloužila každá bezdrátová nabíječka na trhu. Cena 2 290 Kč není v tomto ohledu vůbec vysoká, i když bych pochopitelně ocenil certifikaci od Applu, tedy rychlejší 15W nabíjení.

Líbilo se nám luxusní zpracování

elegantní design

2metrový kabel v balení

variabilní možnost umístění smartphonu

vystačíte si s MagSafe

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení iPhonů

Zhodnocení: najdou si své majitele

Jestli počítáte správně, když opomeneme kryt, který je pro některé příslušenství ne tak důležitý, představili jsme vám dnes 10 kusů příslušenství od Peak Design. Každý kousek si může najít svého majitele, my však budeme hodnotit produkty jako celek. Peak Design musíme pochválit za cit pro detail, použití kvalitních materiálů i doživotní záruku. Ano, ceny jsou vyšší, ovšem pokud chcete kvalitní příslušenství, které vydrží, můžeme Peak Design Mobile doporučit.

