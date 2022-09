Široké portfolio výrobce Poco nedávno rozšířil nadějně vypadající model X4 GT, který láká na 144Hz zobrazovací panel, moderní 5nm procesor Dimensity 8100 či 67W nabíjení. Jak se osvědčil v testu?

Poco X4 GT s cenou okolo deseti tisíc korun slibuje díky 5 080mAh baterii dlouhou výdrž, ale také dostatek výkonu. Povede se mu vystoupit z řady a nabídnout zákazníkům celkový mix vlastností a funkcí, kvůli kterým by si měli novinku pořídit?

Technické parametry Xiaomi Poco X4 GT 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,4 × 74,3 × 8,9 mm , 200 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8100 , CPU: 4×2,85 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 080 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:46 hodin Dostupnost červen 2022, 9 999 Kč

Obsah balení: zaslouží pochvalu

Krabička obsahuje vše důležité, tedy kabel typu USB-A/USB-C, 67W napájecí adaptér, samotný telefon, ale také ochranný kryt. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: kapacitní čtečka na boku je stále in

Poco X4 GT je jedním ze zástupu podobně vypadajících smartphonů výrobce Poco, který se po designové stránce nijak zvlášť neodlišuje. Záda mají v tomto případě matnou povrchovou úpravu a zdatně odolávají nevzhledným otiskům prstů, přičemž fotomodul není nijak extrémně velký a ukrývá v sobě hned tři fotoaparáty. Rámeček (stejně jako záda) je vyroben z plastu, telefon však navzdory tomu nepůsobí v ruce nijak lacině. V ceně okolo deseti tisíc korun by však novince jistě slušela zvýšená odolnost, kterou však nedisponuje.

Nepřekvapí ani rozmístění ovládacích prvků na pravém boku, kde rovněž najdeme kapacitní čtečku otisků prstů umístěnou do vypínacího tlačítka. Ta má svižnou reakci a problém jí nedělá ani přiložení vlhkého prstu, třeba po umývání rukou. Na těle zařízení o ne úplně malé hmotnosti 200 gramů dále najdeme také slot pro dvojici nanoSIM karet (eSIM k dispozici není). Haptická odezva je pak slušným průměrem v dané kategorii, rozhodně nijak neoslní, ale ani nezklame.

Líbilo se nám praktická matná záda

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

plastový rámeček

Displej: 144Hz, avšak pouze IPS LCD

Výrobce se rozhodl nasadit IPC LCD panel, u nějž je bohužel patrné prosvítání u okrajů, zejména pak v okolí průstřelu, ale i jinde. Chuť však chce zákazníkům spravit podporou velmi vysoké 144Hz obnovovací frekvence či podporou HDR10, i když osobně bych byl raději například za 120 Hz a AMOLED panel. Na druhou stranu neschází Corning Gorilla Glass 5 a 6,6" uhlopříčka rozhodně není k zahození, zejména pokud chcete hrát hry či sledovat videa. Z hlediska viditelnosti venku na slunci jsem byl vesměs spokojen, přestože jas nepatří k nejvyšším. Při sledování videí či hraní her v noci je pak zase viditelný nedostatek IPS LCD, dkdy jsou tmavé oblasti spíše šedé. Zkrátka je podle mě škoda, že zde nenajdeme AMOLED panel, taková Motorola Edge 30 nabídne za podobnou cenu 144Hz OLED displej.

Líbilo se nám 144Hz obnovovací frekvence

Gorilla Glass 5

Nelíbilo se nám pouze IPS LCD, který navíc prosvítá

Zvuk: slušné stereo

Zvuk obstarává dvojice hlasitých reproduktorů s podporou Dolby Atmos, které jsou schopné zprostředkovat spíše průměrně kvalitní poslech a ničím příliš nevynikají. 3,5mm jack se nachází nahoře a jistě udělá radost všem uživatelům drátových sluchátek, zejména pak hráčům, kterým jde o co nejnižší latenci.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: 5nm Dimensity

O výkon se stará 5nm MediaTek Dimensity 8100, kterému na českém trhu dělá společnost 8 GB RAM LPDDR5 a 256GB úložiště UFS 3.1 (v případě testované verze 128 GB). Novinkou je také vylepšené chlazení (LiquidCool Technology 2.0), které se osvědčilo i během vysokých letních teplot a udržovalo zařízení relativně chladné i při náročných operacích. Podpora paměťových karet již klasicky schází.

Líbilo se nám výkonný hardware

Nelíbilo se nám někomu by mohl chybět slot pro paměťové karty

Výdrž baterie: rychlé nabíjení k dispozici

Poco X4 GT je vybaveno 67W (drátovým) nabíjením, pomocí něhož je možné doplnit 5 080mAh baterii z 0 na 70 % zhruba za 30 minut, což je naprosto dostačující hodnota. Co se výdrže týče, můžete se spolehnout na velmi náročný jeden den, spíše však 1,5 dne a v případě klidnějšího používání lze dosáhnout i dvou dnů.

Líbilo se nám velmi rychlé nabíjení

slušná výdrž

Konektivita: 5G na palubě

V oblasti konektivity nabízí Poco X4 GT pravděpodobně vše, co byste si jen mohli přát. Kromě 5G je to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, veškeré navigační služby a také starý dobrý infraport, třeba pro ovládání klimatizace.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 64Mpx snímač a horší makro

Poco X4 GT má v podstatě identickou výbavu jako dříve testované Poco F4, tedy 64Mpx hlavní snímač bez optické stabilizace, zato však s fázovým ostřením, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv (s fixním ostřením) a 120stupňovým rozsahem a nakonec 2Mpx makro. Na čelní straně pak čeká 16Mpx selfie kamerka schopná maximálně Full HD záznamu ve 30 FPS.

Vzhledem k hernímu zaměření smartphonu jsem neměl přehnaně vysoká očekávání, ačkoliv například hlavní senzor je o něco větší než právě u Poca F4 (1/1,72"). Fotografie pořízené během dne se mohou pochlubit saturovanějším barevným podáním i správně nastaveným kontrastem. Úroveň detailů je však slabší, což platí pro hlavní i ultraširokoúhlý objektiv. Na druhou stranu, pokud si hodláte fotografie prohlížet především na displeji telefonu, nemusíte se strachovat, není to na první pohled až tak patrné. Noční režim je pak spíše slabší a v dané kategorii lze pravděpodobně najít i smartphony lépe fotící za zhoršených světelných podmínek. 2Mpx makro netřeba zmiňovat, to je zde pouze do počtu a výsledky z něj jsou zkrátka špatné.

Líbilo se nám pěkné barevné podání i správně nastavený kontrast

Nelíbilo se nám menší množství detailů a zbytečné 2Mpx makro

Software: MIUI s Androidem 12

Novinka dorazila s Androidem 12 doplněným o nadstavbu MIUI plnou mnoha doplňkových funkcí, které jsou však obvykle „zahrabané“ někde hluboko v nastavení. Často jsem využíval například funkci dvojitého/trojitého poklepání na záda pro spuštění notifikační rolety (či jiné funkce). Zamrzí však, že telefon neumožňuje na poklepání namapovat spuštění konkrétní aplikace a musíte si vybrat z přednastaveného seznamu.

Další věc, ze které nejsem příliš nadšen, je množství zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je Facebook, Booking.com, TikTok, Amazon Shopping a různé další, které si každý, kdo o ně má zájem, přeci doinstaluje sám. V případě prohlížení internetu vám však aspoň značka necpe vlastní prohlížeč a v telefonu najdete jen Google Chrome. Třeba najít takové ovládání gesty může být pro uživatele, kteří nejsou na nadstavbu MIUI zvyklí, vcelku oříšek, nachází se totiž v sekci „zobrazení na celou obrazovku“. A různých menších chybiček a nepřesností v překladu nadstavby je zde více. Pokud jste fanoušci spíše čistého Androidu, může být pro vás MIUI vcelku významným rozhodovacím kritériem.

Líbilo se nám spousta doplňkových funkcí MIUI

Nelíbilo se nám zbytečně předinstalované aplikace

Zhodnocení

Poco X4 GT má slušně výkonný procesor, velký displej se 144Hz obnovovací frekvencí i rychlé 67W nabíjení, přesto však bohužel nemá mnoho co nabídnout ve srovnání s konkurencí z vlastních řad, viz níže, a nachází se tak v poměrně nezáviděníhodné pozici.

Konkurence

Za menší příplatek si například můžete pořídit Poco F4 vybavené Snapdragonem 870, stejně výkonným nabíjením a především kvalitnějším AMOLED panelem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco F4 256+8 GB Rozměry 163,2 × 76 × 7,7 mm , 195 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 0:38 hodin

Motorola Edge 30 je vybavena osvědčeným Snapdragonem 778G+, 144Hz OLED panelem i 50Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 30 Rozměry 159,4 × 74,2 × 6,8 mm , 155 g Displej POLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 020 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz