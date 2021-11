V redakci se nám objevil hub pro MacBooky Pro 13 a 16, tedy původní generaci. Nové MacBooky 14 a 16 již nabízí konektorů více, ovšem co dělat, pokud vlastníte starší kousek a potřebujete třeba čtečku paměťových karet nebo HDMI? Místo několika adaptérů můžete sáhnout po hubu, který elegantně rozšíří konektorové možnosti.

Sám využívám MacBook Pro 13 jako hlavní pracovní nástroj a nedostatek klasických portů mě trápil dlouhodobě, ne na vše se USB-C hodí. Například chybějící čtečka paměťových karet či absence Ethernetu je něco, s čím se musíte buď smířit, nebo sáhnout po ne zrovna levných redukcích. A nebo si můžete pořídit hub, který elegantně doplní chybějící konektory, navíc nezabere skoro žádné místo.

Jeden takový nám právě dorazil do redakce, jde o hub USB-C HUB PRO II, který prodává jeden z premium resellerů produktů Apple, společnost iWant. Jeho cena 2 500 Kč může působit jako vysoká, přidá však hned několik důležitých konektorů v rámci jednoho kompaktního balení.

Za zapůjčení iWant USB-C HUB PRO II děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete hub zakoupit.

Obsah balení: jen hub

iWant USB-C HUB PRO II

základní dokumentace

Technické parametry iWant USB-C HUB PRO II

Rozměry 116 × 30 × 11,6 mm Hmotnost 62 gramů Konektivita 2× USB 3.0, 4K HDMI (30 Hz), USB-C 3.1 Gen 2. (i pro nabíjení), ethernet (RJ45) a čtečka SD/microSD karet Kompatibilita MacBooky Pro (2016 a novější), MacBooky Air (2018 a novější) Barevné varianty stříbrná, šedá, růžová Cena 2 490 Kč

Konstrukční zpracování: chladivý dotek

USB-C HUB PRO II cílí na majitele MacBooků Pro a Air, které disponují minimálně dvojicí USB-C, respektive konektory Thunderbolt. Nejde jej tak využít například u MacBooku Air z roku 2017, protože žádným USB-C nedisponuje. Nepochodíte ani s MacBookem 12, který má zase jen jedno USB-C.

Hub je na pohled velmi elegantní krabička, která je navíc kompletně hliníková. Barva koresponduje s barevnými variantami MacBooků, k dispozici je tedy stříbrná, tmavě šedá i růžová. Rozměry činí 116 × 30 × 11,6 mm a hmotnost 62 gramů. Lze jej tedy pohodlně vložit do obalu k MacBooku nebo klidně do kapsy.

Vzhledem k tomu, že je hub opravdu velmi tenký, nijak zvlášť nezvětšuje tloušťku samotného zařízení. Vzhledem k umístění portů je logické, že lehce převyšuje hranu MacBooku, za to však může umístění konektorů, ne samotný hub. Jakmile jej zapojíte, drží na svém místě velmi pevně. Není se třeba obávat, že by při práci omylem vypadl, respektive se odpojil. Pokud ale máte na MacBooku ochranný obal, respektive kryt, nemusí se podařit hub zapojit správně (dostatečně hluboko). V takovém případě je třeba kryt sundat, případně najít jinou, vhodnější ochranu.

Barevné varianty hubu korespondují s barvami MacBooků.

Zpracování hubu je prvotřídní, hliník působí luxusně a podle nás by bez problému vydržel i menší pád, konstrukce je totiž dostatečně bytelná. Mírným mínusem může být, že na těle nalezneme poměrně výrazné logo společnosti iWant.

Líbilo se nám subtilní rozměry

více barevných variant

nízká hmotnost

kvalita zpracování z hliníku

Nelíbilo se nám poměrně výrazné logo společnosti

Nabídka portů: tak co tu všechno máme?

Jeden hub a tolik možností. S iWant USB-C HUB PRO II získáte dvojici USB-A 3.0, 4K HDMI, USB-C 3.1 Gen 2, ethernet (RJ45) a čtečku SD a microSD karet. Vybere si to však svoji daň, zabere dvě USB-C, ale nabídne jen jedno. Není však důvod k obavám, skrze USB-C 3.1 Gen 2. na hubu můžete dále přesouvat data i nabíjet, čili v tomto ohledu není potřeba hub odpojovat například v momentě, kdy potřebujete MacBook nabít. Na trhu samozřejmě existuje více specializovaných hubů, ovšem ne všechny se pyšní ethernet portem. Za něj dáváme velký palec nahoru. Aby se ethernet port do těla hubu vešel, je možné „vyckvanout“ malý díl plastu, načež se otevře celý port. Při přenášení stačí krytku opětovně zaklapnout.

Potěší také dvojice slotů pro paměťové karty, využít můžete jak klasický slot pro SD karty, tak separátní slot pro microSD. Hub tedy poslouží i fotografům, kteří se jinak museli spoléhat na bezdrátové propojení.

Na celou obrazovku Průměrný výsledek měření rychlosti čtení a zápisu (1. screenshot při přenosu z počítače, 2. screenshot skrze hub iWant, test proveden na disku SanDisk Extreme Portable SSD)

Samozřejmě jsme zkoušeli i přenos dat, a to jak pomocí USB-C 3.1 Gen 2., tak skrze USB-A 3.0. Rychlostní limity korespondují s výkony počítače/disku, takže přenos dat je stejně svižný. Pro představu jsme si přichystali i pár screenshotů, které naše tvrzení podporují.

Líbilo se nám praktické řešení ethernetu

rychlostní limity odpovídají realitě

přítomnost slotu pro SD i microSD kartu

Zhodnocení: praktičnost na prvním místě

Ano, kdyby Apple osadil již předchozí generace více porty, nemusely by žádné huby existovat. Ale vize Applu je jiná, proto se musíte smířit s minimem portů, nebo investovat do různých adaptérů. Anebo, ideálně, osadit MacBook hubem, který přidá vše potřebné. Za nás tedy ideální varianta pro všechny, kteří na MacBoocích opravdu pracují a stávající „céčka“ jim zkrátka nestačí. Cena není nízká, ale plně odpovídá tomu, co za své peníze dostanete.

Za zapůjčení iWant USB-C HUB PRO II děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete hub zakoupit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz