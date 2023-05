Válí se vám na nočním stolku hodinky, telefon a sluchátka a všude nacházíte nabíjecí kabely? Pokud vás už nebaví hledat ten správný a o kabely neustále zakopávat, mohl by se vám hodit nabíjecí stojánek. Jeden takový má i značka FIXED, vyjde na 1 500 Kč a dokáže nabít jak telefon, tak hodinky a sluchátka. To vše navíc v elegantním provedení.

Na nočním stolku vám leží Apple Watch, iPhone a AirPods a vy přemýšlíte, jak vše elegantně a současně nabít? Nedivíme se, ani my nemáme rádi spletence kabelů. Nabízí se různé kombinované nabíjecí stojánky, dnes se zaměříme stanici značky FIXED. Ta slibuje nabití iPhonu, Apple Watch i AirPods současně, navíc v elegantním provedení a dvou barevných variantách. Ani ceny se obávat nemusíte, pořídíte ji totiž pod hranicí 1 500 Kč.

Technické parametry FIXED MagPowerstation 3v1

Rozměry podložky (2IN1 a 3IN1) 17,5 × 10 × 11 cm Materiály ABS/silikon Délka přívodního kabelu 1 m Konektor USB-C (USB-A ukrytý) Maximální souhrnný výkon nabíjení 35 W Výkon nabíjení Qi 15 W Výkon MagSafe 7,5 W pro iPhone (podpora až 15 W) Bezdrátové nabíjení ano, Qi LED ano Cena 1 490 Kč

Obsah balení: bez adaptéru

Pokud se s nabíjecím stojánkem dostatečně neseznámíte před jeho nákupem, možná vás překvapí, že dorazí v poměrně malé a ploché krabičce. Jak se tam tedy stojánek dokázal vměstnat? Jednoduše, rameno, které drží MagSafe puk a nabíječku pro Apple Watch, lze ze základny sejmout, díky čemuž se podložka snáze přepravuje. V balení dále naleznete samostatně fungující MagSafe puk s vlastním USB-C a USB-C kabel s délkou 1 metr. Dostalo se i na redukci z USB-C na USB-A. Adaptér si musíte obstarat vlastní, FIXED doporučuje alespoň s výkonem 37 W.

Líbilo se nám kompaktní balení

samostatně fungující MagSafe nabíječka

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Konstrukční zpracování: plastový, ale neurazí

Už víme, že konstrukce nabíjecího stojánku není zcela standardní, jde o takové zařízení „postav si sám“. Základem je podložka, do které se musí zasunout rameno opatřené konektory. Do ramena se dále zasunuje MagSafe puk, který lze jinak používat i zcela separátně. Hned vedle je prostor, kam se vkládá originální nabíječka pro Apple Watch. Ano, zde je nutné upozornit, že v základu stojánek není vybaven nabíječkou pro Apple Watch, jen výřezem, do kterého originální nabíječka skvěle zapadne.

Ale co s kabelem, který od nabíječky pro Apple Watch vede? FIXED na to šel prakticky, kabel se zacvakne z druhé strany ramena a následně se „zapustí“ do hlubin podložky, k čemuž slouží krytka z její spodní strany. Pod tou je ukryté USB-A, do kterého nabíječku pro Apple Watch zapojíte a je hotovo. Máte nabíječku pro Apple Watch s USB-C? Nevadí, FIXED do balení přibalil i redukci z USB-C na USB-A. Celé to možná zní trochu krkolomně, ale během minuty máte hotovo. Dodáme, že samotná stanice je opatřena USB-C, tím se dodává energie pro podložku i rameno.

Samotná podložka (bez ramena) může sloužit rovněž samostatně. Je zde výřez, který se hodí například pro Apple AirPods Pro, ale klidně na něj můžete položit i klasický smartphone, jiný než iPhone. Když to vezmeme kolem a kolem, je stojánek od FIXED maximálně praktický. Fungovat může s ramenem, bez ramena, nabíjet můžete jedno, ale klidně hned tři zařízení současně. Pokud se rozhodnete vzít stojánek na dovolenou, stačí jej rozložit a vejde se kamkoli.

FIXED MagPowerstation 3v1 je takový transformer.

Zajímá vás, jak stojánek informuje o průběhu nabíjení? MagSafe puk je po obvodu USB-C opatřen LED, samotná podložka má další LED, které informují o průběhu nabíjení. Potěšující zprávou je, že diody nejsou moc silné, při spánku vás tedy rušit nebudou. Když už jsme zmínili MagSafe puk, hodí se dodat, že jeho spojení s podporovaným iPhonem (12 a vyšší) je velice pevné, jen je nutné pamatovat na to, že telefon v pouzdru nabijete jen za předpokladu, že i to je MagSafe kompatibilní. V opačném případě by z ramena iPhone sklouzával.

I přestože je stojánek kompletně plastový, potažený silikonovou vrstvou, je zpracování velmi slušné, s přihlédnutím na cenu dokonce velmi dobré. Podložka je navíc opatřena protiskluzovými nožkami, takže ani po stole cestovat nebude.

Líbilo se nám elegantní design

odpovídající rozměry a hmotnost

snímatelné rameno

USB-C

Nabíjení: na noční stolek

Všeobecně vzato, bezdrátové nabíjecí stojánky nejsou nejrychlejší cestou k nabití vaší elektroniky, od toho tu jsou (a ještě asi chvíli budou) klasické kabely. Ano, existují výjimky, ovšem to se bavíme o produktech násobně dražších. FIXED MagPowerstation 3v1 má celkový nabíjecí výkon 35 W, avšak je potřeba si to trochu více rozebrat. Nabíjecí MagSafe puk dokáže elektroniku nabít výkonem 15 W, ale ne iPhony. Vzhledem k tomu, že nejde o certifikovaný produkt, maximální výkon činí 7,5 W. Poté tu máme podložku přímo na základně. I ta dokáže elektroniku dobíjet výkonem 15 W, nemusíte na ni tedy pokládat jen sluchátka, ale klidně i další smartphone, například ten bez podpory MagSafe. Poté tu máme výřez pro originální nabíječku Apple Watch. Tu zapojíte do již zmíněného skrytého USB-A uvnitř podložky. Ten má výkon dalších 5 W. Součtem se dostáváme na 35 W.

Dobití iPhonu 14 Pro Max do 100 % zabralo 3 hodiny a 55 minut, na 50 % se dobil za 1 hodinu a 50 minut. Hodinky se sice nabíjí pomocí originální nabíječky, ovšem ta je zapojena do USB-A, tedy ne do adaptéru, který podporuje rychlonabíjení (Apple uvádí, že pro rychlonabíjení Apple Watch je třeba alespoň 18W adaptér). Z tohoto důvodu zabere nabití do 100 % necelé 2 hodiny, za hodinu se dostanete na zhruba 62 %, konkrétně jsme měli k dispozici Apple Watch 7. Je však nutné dodat, že napájecí adaptér není součástí základního balení, aby se elektronika dobila nejvyšší možnou rychlostí, FIXED doporučuje adaptér s minimálním výkonem 37 W.

Ano, doba nabíjení není nejkratší, ovšem pokud budete nabíjet přes noc, což se od tohoto typu nabíječky očekává, nebude to žádný problém.

Líbilo se nám možnost nabití 2/3 zařízení naráz

Nelíbilo se nám dlouhá doba nabíjení (omezení ze strany Applu)

Závěr: líbí se nám

Musím se přiznat, že se mi nabíjecí stojánek od FIXED líbí. Ne, není to první nabíjecí stojánek na trhu, není z luxusních materiálů a nenabízí ani nejrychlejší nabíjení na trhu. Přesto jde o extrémně praktický kousek. Lze jej rozebrat, můžete jej používat i jen jako nabíjecí podložku. Přemýšleli jsme nad tím, zda mezi negativa zahrneme i fakt, že Apple Watch si nedobijete napřímo, ale musíte nejdříve připojit originální nabíječku. Vzhledem k tomu, že nabíječka je standardní součástí balení všech Apple Watch, nevidíme v tom žádný problém, zkrátka zapojíte nabíječku, kterou už stejně používáte.

Mohu tedy nákup doporučit? Určitě ano. Za rozumné peníze dobijete naráz hodinky, iPhone i sluchátka, případně rovnou dvojici smartphonů a hodinky k tomu. Pokud budete nabíjet přes noc, každé ráno budete odcházet s plně nabitou elektronikou a o to tu jde především.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz