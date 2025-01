Pokud plánujete pořízení nového robotického vysavače a jediné, co vás zajímá, je to nejlepší, rozhodně zbystřete. Dnes testovaný robotický vysavač Dreame X40 Ultra slibuje nekompromisní zážitek, prakticky autonomní provoz a multifunkční dokovací stanici, která kromě přípravy kávy zvládne snad vše ostatní. Pokud vás neodradí cena, rozhodně byste Dreame X40 Ultra měli zařadit do užšího výběru těch nejlepších robotických vysavačů dneška.

Po nedávném testu špičkového robotického vysavače Roborock Qrevo Curv tu máme další vysavač pro ty nejnáročnější z vás. Nese název Dreame X40 Ultra a slibuje kromě špičkového sacího výkonu i luxusní mokré vytírání, o autonomní provoz se postará multifunkční dokovací stanice. Pokud máte na nový robotický vysavač jen ty nejvyšší nároky, rozhodně si nenechte dnešní recenzi uniknout.

Technické parametry Dreame X40 Ultra

Rozměry 35 x 35 x 10,4 cm Hmotnost 4,5 kg Aplikace Dreamehome pro Android i iOS Mokré mopování ano, dvě mopovací podložky s magnetickým uchcycením Zvednutí mopu (kartáčů) ano, 10,5 mm (10 mm) Automatické robotické rameno kartáče,

automatické robotické rameno mopu pro úklid v rozích ano (SideReach),

ano (MopExtend RoboSwing) Překonání prahů až 22 mm Čištění/sušení mopu stanicí ano, horká voda (70 ℃) + horký vzduch Navigace a rozpoznání překážek LiDAR + AI RGB kamera + 3D světlo Sací síla 12 000 Pa Vormax Suction Paměť pro více pater ano, až 4 patra Režimy vysávání Quiet, Standard, Turbo, Max Intenzita zvlhčení mopů 0–32 Objem nádoby na čistou/špinavou vodu (stanice) 4,5/4 litry Objem sáčku na nečistoty (stanice) 3,2 litru Objem odpadní nádoby (robot) 300 ml Objem nádrže na vodu (robot) 80 ml Hlasové ovládání ano (Siri, Google, Alexa) Cena od 30 000 Kč

Obsah balení: štědrý

V obrovské přepravní krabici s celkovou hmotností okolo 17 kilogramů toho najdete opravdu hodně. Kromě samotného vysavače s předinstalovanými kartáči jde o dokovací stanici s předinstalovanými nádobami na čistou (4,5 litru) a odpadní (4 litry) vodu a sáčkem na nečistoty (3,2 litru). Dále v balení naleznete přívodní kabel, dvojici mopovacích podložek a mopovacích textilií a náhradní sáček na nečistoty. Z doplňkového příslušenství potěší kartáč na odstranění nečistot, čisticí přípravek do zásobníku pro automatické dávkování a velmi podrobný manuál. Velikost krabice odpovídá velikosti samotné vyprazdňovací stanice, jen tedy pozor na hmotnost – mohla by se negativně podepsat na vašich zádových plotýnkách, a pomoc s odnosem se tedy jistě bude hodit.

Líbilo se nám kompletní balení

Design a konstrukce: šperk interiéru

Dreame X40 Ultra patří mezi nejmodernější robotické vysavače dneška, takže už z tohoto důvodu je „setup“ moderní – skládá se ze samotného robotického vysavače s kruhovým tvarem a samovyprazdňovací dokovací stanice, která zajišťuje co možná nejvíce autonomní provoz. Vysavač jako takový příliš nepřekvapí, nabízí rozměry 35 x 35 x 10,4 cm a hmotností se pohybuje na hranici 4,5 kilogramu. Na vrchní straně najdeme ikonický majáček s LiDAR technologií pro orientaci v prostoru, samozřejmě se zde nachází kryt odpadní nádoby s kapacitou 300 mililitrů. Nádržka na vodu je integrovaná přímo v útrobách vysavače a nabízí objem 80 mililitrů – možná se vám to zdá jako malý objem, ovšem strach mít nemusíte, důvod vysvětlíme později.

Samotný vysavač nijak neprovokuje, je elegantní, ale spíše neutrální. Z přední strany zaujme RGB + infračervená kamera s přisvětlením a ToF senzorem, nad kterými se nachází text AI Action – ano, vysavač pochopitelně rozpozná i překážky, celkem jich dle slov výrobce dokáže s pomocí umělé inteligence rozpoznat více než stovku. Díky tomu se snadno vyhne pohozené ponožce, botám nebo třeba kabelům. Na těle vysavače se samozřejmě nachází nespočet různých senzorů, od základních tlakových až po ty nejmodernější, které vysavač ochrání proti pádu ze schodů nebo třeba rozpoznají typ nečistot, aby na základě toho optimalizoval svůj sací či mopovací výkon.

Zásobník na čistící prostředek na podlahy

Dreame X40 Ultra nezaskočí ani úklid v rozích, a to díky robotickým ramenům, která automaticky vysouvá dle potřeby. Konkrétně se jedná o robotické rameno čistícího kartáče SideReach, díky čemuž se kartáček dostane například i pod podlahové lišty. Mop má také své robotické rameno, nese označení MopExtend RoboSwing, a díky této technologii se mop snadno dostane i pod nízký nábytek, případně do rohů a kolem noh nábytku, kolem kterých důkladně uklidí.

S nadsázkou by se chtělo říci, že krom přípravy kávy zvládne autonomní dokovací stanice prakticky vše.

A kde Dreame X40 Ultra bydlí? Samozřejmě v multifunkční dokovací stanici. Ta je velmi elegantní, trochu nám připomíná tu z robotického vysavače Xiaomi Robot Vacuum X20+, ovšem vypadá ještě lépe. Vrchní část ukrývá poklop, pod kterým se nachází dvojice nádob – na čistou vodu s objemem 4,5 litru a na odpadní s objemem 4 litry. Ještě níž se nachází šampaňsky zlatý kryt, pod kterým se nachází sáček na nečistoty s objemem 3,2 litru a také speciální nádoba na čisticí prostředek, který stanice dávkuje automaticky. Dokovací stanice zvládne automaticky nasát nečistoty, dokáže automaticky dávkovat vodu, dokáže nasát odpadní vodu, stejně tak dokáže vyčistit mopovací textilie horkou vodou a následně je horkým vzduchem vysušit.

I samotné útroby dokáže stanice sama automaticky vyčistit, reálně to funguje tak, že sama do sebe vypustí teplou vodu, která rozpustí nečistoty, a ty pak nasaje do odpadní nádoby. Extrémním benefitem stanice je, že díky magnetickým konektorům dokáže automaticky odpojit mopovací podložku robota, pokud se chystáte vytírat prostory, ve kterých se nachází i kusové koberce. V reálu to tedy funguje tak, že pokud robotický vysavač mopovací podložky nepotřebuje, zajede zpět do stanice a díky magnetům se podložky odpojí. Pokud je robot potřebuje, vrátí se do stanice, mopovací podložky se automaticky nasadí a robot pokračuje v úklidu s mopovacími podložkami. S nadsázkou by se chtělo říci, že krom přípravy kávy zvládne autonomní dokovací stanice prakticky vše.

Zmínit musíme i nízkou hlučnost automatického vysypávání nečistot – je hezké vidět, že výrobce myslel na každý detail, zatímco před rokem bylo zcela běžné, že proces automatického vysypávání odpadní nádoby byl velmi hlučný proces, nyní si dokážu představit, že by mě intenzita nepobuřovala ani po ránu či naopak o půlnoci.

Design stanice je velmi povedený a rozhodně se nemusíte obávat, že by vám hyzdila interiér. Osobně jsem nadšený i z toho, že vnitřní komponenty jsou snadno přístupné a pokud se rozhodnete pro manuální čištění, nic vám v tom nebrání. Dreame si zaslouží velkou pochvalu. Dodáme, že kromě bílé barevné varianty existuje i černá varianta, v tomto případě je černá dokovací stanice kombinovaná se zlatými detaily, což rovněž působí velmi elegantně.

Líbilo se nám luxusní provedení

SideReach a MopExtend RoboSwing

magnetické spojení mopovacích podložek

spodní kartáče nenamotávají nečistoty

laser i RGB kamera

elegantní multifunkční dokovací stanice

velký objem nádob na vodu i sáčku na nečistoty

Aplikace a funkce: je toho opravdu hodně

Vaší prodlouženou rukou pro ovládání vysavače Dreame X40 Ultra se stane aplikace Dreamehome, která je k dispozici zdarma pro Android i iOS. První spárování vysavače je snadné, stačí přidržet boční tlačítka na vysavači, čímž se aktivuje Wi-Fi modul. Během chvíle je vysavač aplikací automaticky rozpoznán a aplikace vás požádá o zadání hesla k vaší domácí Wi-Fi síti. Následně vám aplikace Dreamehome ukáže QR kód, který přiblížíte před kameru robotického vysavače, a během chvíle se vše správně spáruje a vysavač se implementuje do vaší chytré domácnosti. Ve většině případů vás aplikace ihned požádá o aktualizaci firmwaru, což určitě doporučujeme neignorovat, ať máte všechny nejnovější funkce a bezpečnostní záplaty. V našem případě trvala aktualizace zhruba 5 minut a bylo hotovo.

Aplikace Dreamehome bohužel není lokalizovaná do češtiny, což je ale asi jediná nevýhoda. Samotná aplikace je až neuvěřitelně podrobná. Hned na začátku vás požádá, abyste provedli prvotní mapování prostoru. V tomto režimu vysavač neuklízí, ale postupně projíždí všechny dostupné místnosti a pomocí LiDARu a RGB kamery skenuje jak prostor, tak také překážky, na které v průběhu úklidu narazí. V závislosti na velikosti vašeho bytu zabere celý proces pár minut a v tuto chvíli je vhodné nechat vysavač dokončit skenování, i když občas může působit, že „bloudí“ nebo některé překážky lehce „oťukne“. Ono „oťuknutí“ je však velmi lehké, senzory robota jsou velmi citlivé a nikdy se nestalo, že by do překážky „najel“ plnou rychlostí, a to se týká i mého celoskleněného konferenčního stolku se zakřivenými bočnicemi, který slouží jako dokonalý test všech robotických vysavačů, které jsem kdy testoval – asi vás nepřekvapí informace, že většina z nich jej zkrátka nevidí, až na Dreame X40 Ultra, který se mu elegantně vyhnul hned napoprvé.

Po dokončení prvotního skenování prostoru se vám v aplikaci zobrazí virtuální mapa vaší domácnosti – vybrat si můžete 2D model či 3D model. V tuto chvíli doporučujeme mapu vyšperkovat pomocí jednoduchého nástroje, díky němuž můžete do místností přidat virtuální nábytek (sedací soupravu, konferenční stolek, postel, komody...), což naskenovaný prostor ještě více přiblíží realitě. Místnosti můžete i přejmenovat. Ano, přejmenovat – aplikace se je totiž snaží automaticky rozpoznat a sama tak určí, zda jde o obývací pokoj, ložnici nebo třeba koupelnu. V našem případě nebylo potřeba nic přejmenovávat, ovšem i tak jsme názvy upravili, kvůli dobrému pocitu, že jsme také nějakou práci odvedli.

Místnosti můžete rovněž dle potřeby dělit – pokud vysavač nesprávně vyhodnotí prostor ve vaší domácnosti. Pokud třeba jednu část místnosti oddělujete paravánem, lze ji virtuálně oddělit od zbytku místnosti, aby se daný prostor tvářil jako další místnost. Všechny tyto úpravy se nachází pod symbolem mapy s tužkou. Zde můžete nastavit i tzv. No-Go zóny nebo virtuální zdi, dokonce zde můžete zaznamenat i závěsy, aby vysavač uklidil i pod nimi a nepovažoval je za pevnou překážku. Toto úvodní nastavení doporučujeme nepřeskakovat, výrazně vám totiž zjednoduší používání robotického vysavače.

Z úvodní obrazovky si můžete prakticky okamžitě nastavit, jak bude úklid probíhat. To znamená, zda chcete uklidit celý prostor, jen vybrané místnosti nebo konkrétní místa ve vybraných místnostech. Úklid může probíhat formou vysávání a mopování, pouze mopování, pouze vysávání, případně přizpůsobeně – vysavač může například nejdříve vysát a až poté vytřít. Reálně to může vypadat tak, že ložnici bude pouze vysávat nejvyšším výkonem a dvakrát za sebou, koupelnu poté bude pouze mopovat jednou, ale s vysokým průtokem vody. Obývací pokoj bude vysávat i mopovat, ale jen s nízkým průtokem vody. Jakmile své preference jednou nastavíte, už se o ně nemusíte starat, vysavač je bude dodržovat. Co se týká mokrého mopování, můžete klidně vše nechat na automatice, případně můžete zvlhčení mopu regulovat ve 32 plynulých krocích – pokud máte podlahu například mramorovou, můžete zvlhčení snížit na minimum. Děsí vás představa, že musíte vše takto důkladně nastavovat? Nemusí, existuje zde i možnost CleanGenius, která vše nastaví za vás – a to ne nahodile, ale přesně podle toho, jak detekuje nečistoty v průběhu úklidu. Dle toho může některé místnosti uklízet déle, výsledek však bude dokonalý.

Vlastní nastavení má i dokovací stanice. Jakmile kliknete na ikonu stanice, ihned se vám nabídnou tři funkce: Empty, která zajistí vysypání vysavače do stanice; Wash, která odstartuje čištění mopu; a Dry, která zahájí sušení mopovacích textilií horkým vzduchem. V záložce Dock Settings si můžete dané funkce upravit. Například jak často se mají mopovací podložky umývat během úklidu? Můžete si vybrat i teplotu vody, kterou bude Dreame vytírat – na výběr máte teplotu okolního prostředí (zhruba 25 stupňů Celsia), středně teplou, teplou vodu a horkou vodu. Ano, stejně jako i vy při vytírání používáte horkou vodu, zvládne to i Dreame X40 Ultra. Nastavit můžete i četnost samovyprazdňování a délku sušení mopovacích textilií – na výběr máte 2, 3 nebo 4 hodiny. Sušení probíhá teplým vzduchem, který zároveň eliminuje nepříjemný „zatuchlý“ zápach.

Stanice vyčistí mopy, ale dokáže vyčistit i sama sebe – v průběhu času se může vnitřek stanice zanést většími nečistotami z mopů, takže můžete využít šikovné funkce, kdy se dovnitř stanice napustí horká voda, kterou vnitřek stanice vyčistíte. Následně během zhruba dvou minut nasaje zpět do odpadní nádoby. Vy se tak nemusíte starat prakticky o nic, jen manuálně vyčistíte vnitřní přihrádku, která slouží pro mechanické očištění mopovacích textilií.

Zpět na domovskou obrazovku, pod tlačítkem kamery můžete aktivovat funkci vzdáleného sledování. To je nejprve nutné povolit stisknutím tlačítek na vysavači. Proč? Kvůli bezpečnosti – tuto funkci povolíte jen v případě, že opravdu chcete, ne když chce někdo jiný, což slouží jako pojistka. Následně si nastavíte přístupový kód a během chvíle vidíte to, co vidí vysavač za pomoci své RGB kamery. Při aktivaci režimu vzdáleného sledování vám Dreame tuto skutečnost oznámí i hlasově. Navíc můžete přes vysavač vzdáleně i promlouvat, podobně jako když komunikujete přes domácí IP kameru. Dreame má jak mikrofon, tak reproduktor, takže obousměrná komunikace není problém.

Dreame klade velký důraz na uklízení v prostorách, kde se nachází koberce – ať už velkoformátové, nebo kusové. Na výběr máte hned několik možností. Jak už jsme nastínili v úvodu naší recenze, mopovací podložky s textiliemi drží magnety a stanice se může postarat o jejich sejmutí v případě, že se chystáte vytírat v oblastech, kde se koberce nachází. Reálně to funguje tak, že vysavač vysává a mopuje tvrdé podlahy a než se pustí na koberce, zajede si do stanice, kde mopovací podložky „odloží“, přičemž magnety ve stanici si mopy jednoduše přitáhnou a robot pokračuje ve vysávání koberců. Opětovné nasazení mopů opět funguje automaticky, vysavač si zajede do stanice a podložky se automaticky přichytí k základně vysavače.

Pokud vám tento způsob vyhovovat nebude, Dreame má řešení – zvednutí mopovacích textilií. Zde se ovšem hodí upozornit, že tato funkce je vhodná jen pro koberce s nižším vlasem, protože mopy se zvednou zhruba o 1 centimetr, koberce s vyšším vlasem by tak vysavač mohl navlhčit. V aplikaci si rovněž můžete nastavit, že se vysavač kobercům kompletně vyhne, nebo bude kusové rohože odolné vůči vlhkosti ignorovat a vytře je také. Samozřejmostí je automatické rozpoznání koberců, kdy Dreame X40 Ultra automaticky upraví i sací výkon, respektive jej zvýší, aby bylo čištění dokonalé.

Stále nejsme u konce. Jak ale tušíte, další nastavení a funkce jsou hlouběji v nabídce nastavení. Zprvu si můžete nastavit rozvrhy úklidu (Schedules), přičemž každou místnost může Dreame uklízet v jiný čas a jiný den. Už víme, že Dreame X40 Ultra má flexibilní ramena, na kterých se nachází mopovací textilie a boční kartáč. Pokud se vám tato funkce nelíbí, můžete ji vypnout nebo ji omezit – aby se ramena nevysunovala tak často. Naopak můžete zapnout funkci Re-Mopping – pokud vysavač zjistí, že je podlaha stále špinavá, může vybranou část mopovat dvakrát za sebou, využívá k tomu RGB kameru s 3D přisvětlením. Pokud máte domácího mazlíčka, jistě oceníte i funkci, která vysavač donutí vyhýbat se jak domácímu mazlíčkovi, tak jeho úkrytu, aby jej zbytečně nestresoval. Pokud chcete, můžete naopak nastavit zvýšenou pozornost v okolí pelíšku – vysavač poté umožní pravidelnější a důkladnější úklid podél pelíšků.

Vlastní záložku nastavení zde má i funkce pro rozpoznávání překážek – souboru dovedností rozeznávání překážek říká Dreame „Intelligent Obstacle Avoidance“, a právě v této záložce můžete funkci přizpůsobit. V základu je aktivní, objekty rozpoznává v reálném čase, celkem jich rozpozná až 120. V nastavení lze zapnout i funkci „Pictures“, kdy vám vysavač fotografuje vybrané překážky a vy určíte, zda se jedná o dočasnou či trvalou překážku. V každém případě doporučujeme mít aktivní funkci „Fill Light“, tedy přisvětlení. Dreame si v různých situacích přisvětlením pomáhá, a to jak v temných zákoutích, tak také pro potřeby rozpoznání překážek, bez onoho přisvětlení se může stát, že si některých překážek Dreame zkrátka nevšimne.

Na závěr jsme si nechali neméně zajímavou funkci, a to hlasové příkazy. Bohužel ale, na rozdíl od Roborocku nemá Dreame vlastního asistenta, ovládání je tak možné jen skrze externí aplikace, a to Siri, Google Home a Alexa. Na ty však Dreame reaguje bleskurychle, pokud tedy chcete, můžete jej ovládat i skrze hlasového asistenta ve vašem mobilním telefonu.

Jak zhodnotit aplikaci? Je extrémně podrobná, najdete v ní opravdu vše. Pro někoho může být problém snad jen fakt, že není lokalizovaná a že příval funkcí a možností může hlavně na začátku používání působit nepřehledně.

Líbilo se nám perfektní rozpoznání překážek

důkladné čištění velkých domácností

funkce na sledování domácích mazlíčků

možnosti personalizace úklidu

Nelíbilo se nám aplikace není v českém jazyce a zpočátku působí nepřehledně

Zkušenosti: opravdový přeborník

Od špičkových robotických vysavačů za cenu okolo 30 tisíc korun očekávám, že mě nebudou obtěžovat zbytečnými požadavky. Například odmítám před úklidem uklidit – zvedat kabely, zkoumat, zda někde náhodou neleží ponožka, či cokoli v tomto duchu. Podobně jako v případě Roborock Qrevo Curv jsem se rozhodl nechat Dreame uklízet v prostoru, který zkrátka obývají lidé a ne roboti naprogramovaní k úklidu 24/7.

Byl jsem potěšen, že úroveň rozpoznávání překážek je excelentní – nejen že Dreame X40 Ultra překážku rozpozná, ale zároveň se jí elegantně vyhne. Neznamená to ale, že by prostor okolo překážky zcela ignoroval – pokud na zemi například necháte domácí obuv, vysavač se jí vyhne, ale díky motorickému ramenu ji objede tak důkladně, jak to jen jde, díky čemuž prostor kolem ní vyčistí dokonale. Do kabelů se mi Dreame X40 Ultra rovněž nezamotal, dokonce ani do mé oblíbené překážky v podobě prodlužovací zásuvky, do které vedou další tři nabíječky – i tomuto chumlu se Dreame vyhnul s přehledem.

Co považuji za fantastickou funkci, jsou magnetické mopovací podložky – pokud je vysavač nepotřebuje, prostě je odloží ve stanici a zbytečně je tedy nevozí s sebou – za mě naprosto dokonalá funkce, kterou si zamilují všichni majitelé (nejen) kusových koberců. Celkově musím mokré mopování pochválit, díky mopování horkou vodou jsou výsledky čištění velmi dobré, X40 Ultra si bez větších problémů poradí i se zaschlými nečistotami, které se nejčastěji objevují v kuchyni. Pokud by i tak napoprvé Dreame X40 Ultra povrch nevyčistil dokonale, můžete si být jistí, že se za skvrnou vrátí – i za to můžeme poděkovat RGB kameře s umělou inteligencí, souboru těchto dovedností Dreame přezdívá OmniDirt. Co se týká prahů, Dreame X40 Ultra zvládne překonat prahy vysoké i 2,5 centimetru – oficiální web výrobce sice tvrdí o trochu méně, já si však jeho dovednost otestoval přímo na jednom svém prahu v domácnosti, který má přesně 2,5 centimetru.

Technologie robotických ramen je samozřejmě také skvělá a pomáhá pro důkladné čištění v rozích, případně pod lištami – předpokládám, že se tato dovednost stane běžnou součástí všech TOP robotických vysavačů, dávalo by to totiž smysl. Sací výkon Dreame X40 Ultra je špičkový, v maximu činí 12 000 Pa – je to tedy méně, než co nabízí Roborock Qrevo Curv, ovšem můžete být v klidu – abyste nonstop potřebovali maximální sací výkon, museli byste bydlet v továrně. I na střední výkon je sací síla více než dobrá.

Dreame X40 Ultra musím pochválit i za nízkou hlučnost při automatickém vysypávání sběrné nádoby a při čištění a sušení mopu. Pokud by vás náhodou rušily zvuky, lze přímo v aplikaci nastavit režim DND, tedy časy, kdy vysavač omezí své projevy na minimum, případně některé funkce deaktivuje, aby vás například večer u televize nerušil.

Zmínit musíme i výdrž baterie. Akumulátor s kapacitou 6 400 mAh zvládne v tichém režimu úklid až po dobu 260 minut; při vyšším výkonu klesá i výdrž. I při druhém nejvyšším režimu však můžete počítat se zhruba dvouhodinovou výdrží, za kterou zvládne uklidit prostor o výměře cca 120 metrů čtverečních. Pokud vysavač musí úklid ukončit kvůli vybití, po dobití se vrátí na původní místo a v úklidu automaticky pokračuje. Vysavač doplní energii zhruba během 5 hodin, ovšem reálně se takto dlouho nedobíjí nikdy – energie se doplňuje průběžně.

Zhodnocení: špičkový kousek

Dreame X40 Ultra jsem testoval pár týdnů a během celé doby jsem přemýšlel nad tím, čím dalším mě X40 Ultra ještě překvapí. Často jsem také přemýšlel nad tím, kam tohle celé může pokračovat, respektive jaké další funkce mohou výrobci robotických vysavačů nabídnout. Letošní ročník veletrhu CES už něco málo naznačil, přesto se chce říci, že Dreame X40 Ultra je – a dost pravděpodobně dlouho bude – jedním z nejdokonalejších robotických vysavačů. Můžete se totiž spolehnout, že se nikde nezamotá, tedy že rozpozná většinu překážek, že vám skvěle vysaje i vytře a že jej budete mít vždy na dosah ruky díky aplikaci Dreamehome. Cena Dreame X40 Ultra se v současnosti pohybuje okolo hranice 30 tisíc korun a jeho nákup s radostí doporučíme všem těm, kteří hledají to nejlepší.

