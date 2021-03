Bezdrátová sluchátka již dnes seženete za několik málo sto korun. Ti, kteří si však potrpí na kvalitu, upřou svůj zrak na opačnou stranu, například na dánského výrobce Bang & Olufsen. V jeho nabídce figurují prémiová sluchátka Beoplay H95, která jakmile si nasadíte, nebudete je chtít již nikdy sundat. Neskutečné pohodlí, velmi dlouhá výdrž a nebývale kvalitní zvukový výstup, to je jen pár věcí, které je zdobí.

Poslech hudby přes drátová sluchátka byl, je a nadále ještě bude nenahraditelný. Jenže to platí a platit bude jen pro ty nejnáročnější posluchače s citlivým sluchem. Značná část dnešních posluchačů upřednostňuje pohodlí bezdrátových sluchátek, která jednou za týden nabijete a více není potřeba. Ta nejlevnější samozřejmě kvalitou neoplývají, ale propastné cenové rozdíly mezi nejlevnějšími a nejdražšími kousky znamenají, že se velmi výrazně liší (nejen) zvuková kvalita. Na redakční stůl nám tentokrát doputovala sluchátka Bang & Olufsen Beoplay H95, která na první pohled jasně říkají, že tentokrát půjdeme na hudbu nejen bez drátů, ale takřka i bez kompromisů.

Technické parametry Bang & Olufsen Beoplay H95

Hmotnost 323 gramů Výdrž s ANC / bez ANC 38 hodin / 50 hodin Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.1 Frekvenční rozsah 20 Hz až 22 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné hliníkové pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér do letadla, hadřík, manuály Barevné varianty černá, stříbrná, zlatá Cena 21 000 Kč

Obsah balení: rozmazlujte se

Výrobce si vás bude hýčkat od samotného počátku. V luxusním prodejním balení totiž najdete hliníkovou krabici ve tmavém odstínu, která slouží pro pohodlné přenášení sluchátek a veškerého příslušenství. Po otevření krabičky se vám naskytne pohled na úhledně složená sluchátka a v zadní části je pod magnetickou krytkou příslušenství čítající propojovací audio kabel s 3,5mm jackem, nabíjecí kabel s USB-C a USB-A a nakonec letadlovou redukci. Posledním prvkem, který výrobce přibalil, je elegantní hadřík. Ten však najdete až úplně ve spodní části prodejního balení.

Konstrukční zpracování: zamilujete si je

Po nebývale bohatém prodejním balení si vysokou úroveň udržují také samotná sluchátka. Jejich základem je hliníková konstrukce, která se táhne přes hlavový most až po kryty samotných 40mm měničů. Ty samotné jsou ovšem vyrobeny z titanu. Průlet nad prémiovými materiály však zdaleka nekončíme.

Na těle sluchátek najdeme i jehněčí kůži.

Zmíněný hlavový most je totiž ze strany doléhávající na vaši hlavu opatřen tkanou textilií, která je velice příjemná. Z vnější strany je pravá kůže. Jehněčí kůži pak najdeme ještě na pěnových náušnicích. Ty na svém místě mimochodem drží za pomoci několika magnetů, lze je tak bez námahy sundat, opětovně přichytit, případně i měnit.

Výsledný dojem je skutečně působivý a námi testovaná tmavá verze rozhodně nikoho neurazí. Výrobce však vyrábí například i stříbrnou variantu, která působí o poznání svěžeji, bude tak vyhovovat méně konzervativním uživatelům. Vzhled je však jen jednou příjemnou věcí pramenící ze skvělého zpracování. Tou další je pohodlí při nošení 323gramových sluchátek. Na vaši hlavu perfektně sednou a po krátké chvíli o nich takřka nebude vědět. Vyvážení hmotnosti způsobí, že sluchátka nikde netlačí, a to ani po několika hodinách nošení. Po delší době sice může docházet ke zpocení náušníků, avšak je to velmi individuální.

Bang & Olufsen Beoplay H95 každopádně nejsou určena na sport, chybí jim zvýšená odolnost. Sluchátkům tak teoreticky může vadit i silnější déšť a určitě nebude na škodu k nim tak i přistupovat.

Zastavme se ještě u hliníkové konstrukce. Ta je samozřejmě ohebná, což zajišťuje pohodlnější manipulaci a také ideální nastavení právě pro vaše potřeby. Samotné měniče na sobě mají otočné kruhy, pomocí kterých lze citlivě a současně intuitivně regulovat důležité věci. Na pravém měniči je otočný mechanismus připraven měnit hlasitost, ten na levém měniči zase ovládá funkci aktivního potlačení hluku. Netřeba dodávat, že toto řešení je skvělé a hravě předčí gesta, dotykové plochy, ale i klasická tlačítka.

Líbilo se nám prémiové materiály

velmi pohodlně se nosí

Nelíbilo se nám na sport se nehodí

Ovládání: vyvážený mix

Ovládání sluchátek jsme vlastně nakousli již o odstavec výše. Hlasitost regulujete otočným kruhem na pravém měniči, identický kruh najdete i na opačné straně, nicméně zde se krouživým pohybem vypíná/zapíná aktivní potlačení okolního hluku (ANC). Pouze s tímto by si však sluchátka rozhodně nevystačila. Na pravém měniči se proto nachází ještě posuvné tlačítko, pomocí kterého sluchátka uvedete do provozu, nebo naopak vypnete. Zcela klasické tlačítko pak nalezneme ještě na levém měniči a slouží ke spuštění hlasového asistenta.

Zbylé úkony jsou již svěřeny do rukou gestům, respektive dotyku pravého měniče, konkrétně jeho hliníkového povrchu. Prostý dotyk zhruba doprostřed pozastaví či opětovně spustí přehrávanou skladbu. Reakce jsou okamžité a přesné, tady rozhodně nemáme výtek. Přeskakování skladeb zajišťuje tah prstem ze středu měniče dopředu/dozadu (při nasazení na hlavě). I v tomto případě je reakce na povel okamžitá a téměř 100%. Ačkoliv nejsem velkým fanouškem ovládání skrze gest či senzory, Dánové ukázali, že i toto řešení může být precizní.

Líbilo se nám snadné a přesné ovládání

Výdrž baterie: sporadické nabíjení

V útrobách sluchátek je Li-Ion baterie s kapacitou 110 mAh. U sluchátek tato hodnota mnoho neřekne, a tak se můžeme podívat na to, co slibuje výrobce. Na plně nabitou baterii vydrží Beoplay H95 přehrávat hudbu s aktivním režimem potlačení okolního hluku působivých 38 hodin. Pokud se bez ANC obejdete, výdrž povyskočí k hranici 50 hodin, což jsou více než celé dva dny.

Budete-li sluchátka aktivně používat každý den po dobu 5 hodin, budete nabíjet jedenkrát týdně, a to si ještě budete plnými doušky užívat aktivní potlačení okolního hluku. Při mém testování jsem po „nasbírání“ zhruba 15 hodin poslechu zaznamenal 62 % kapacity baterie sluchátek, což přibližně odpovídá údajům od výrobce.

Nabíjení probíhá výhradně drátově, a to prostřednictvím USB-C na pravém měniči. Nezbytný kabel vám výrobce dodá, avšak použít lze samozřejmě i ten, který máte ke svému mobilnímu telefonu. Zcela vybitá sluchátka dočerpají energii za zhruba 2 hodiny.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

Zvuk: ničím nerušený zážitek

Perfektně padnoucí sluchátka, opravdu silný režim aktivního potlačení okolního hluku a vysoká kvalita měničů. To je kombinace, ze které vychází ničím nerušený poslech vaší oblíbené hudby či podcastů s maximálním důrazem na co nejvyšší kvalitu. Ve sluchátkách uslyšíte každičký nástroj i ve složitějších skladbách. Patrný je důraz na hloubky, které vás pohltí. Značku Bang & Olufsen však zdobí vyváženost a ani hutné basy nezastíní ostatní složky hudby. Troufám si tvrdit, že model Beoplay H95 by zvukovou kvalitou uspokojil drtivou většinu uživatelů i z řad těch nejnáročnějších.

Zvuk si lze lehce doladit také v oficiální aplikaci Bang & Olufsen. Přes ní lze sluchátka (údajně) snadno spárovat, pojmenovat a spravovat. V prvé řadě však v aplikaci vidíte přesný stav nabití sluchátek. Můžete namítnout, že to zvládá i samotný systém telefonu, ale kdeže. Zatímco Android vesele hlásí 30 %, sluchátka jsou již nabita jen na 23 %. Skrze oficiální aplikaci můžete ovládat hlasitost, přehrávané skladby a nastavit režim poslechu. Pět základních je přednastaveno, šestý si lze uživatelsky upravit. Například nepřirozeně přidat basy a utlumit vše okolo. Dostalo se také na podrobnější nastavení aktivního potlačení okolního hluku, kde si zvolíte, jak intenzivní má být. Rozdíl je to opravdu propastný.

Oficiální aplikace Bang & Olufsen

Zásadní problém aplikace nicméně spočívá v její náladovosti. Zpočátku jsem s ní totiž sluchátka nebyl schopen nijak spojit. Nepomáhaly opětovné pokusy o párování, snaha o párování nejprve klasicky a následně skrze aplikaci či opačně ani snad restarty všech zařízení. S telefony značek Sony a Realme jsem sluchátka a aplikaci nepropojil. Štěstí jsem měl při pokusu s novou Motorolou Moto G30, kde šlo vše „jako po másle“ a do 20 vteřin jsem sluchátka nejen spároval, ale stihl projít i nezbytné úvodní nastavení.

K dispozici jsou pak hned 4 mikrofony, které přispívají k velmi dobré kvalitě hlasových hovorů. U některých sluchátek má opačná strana problém rozumět, avšak to pro Beoplay H95 rozhodně neplatí. Nemusíte nijak křičet, ani řešit, jakým směrem zrovna mluvíte.

Při poslechu hudby s připojením kabelu jsem osobně v kvalitě zvuku patrný rozdíl nezpozoroval. Bezdrátové spojení zajišťuje Bluetooth 5.1 a nechybí podpora kodeků SBC, AAC a aptX. Dosah je na takřka volném prostranství přibližně 20 metrů. V bytě se pak nemusíte vlastně nijak omezovat, dveře ani stěny bezdrátové šíření zvuku nezastaví. Pakliže jsem telefon nechal u okna bytu ve 2. patře, byl dosah hudby nerušený ještě zhruba 15 metrů od domu. V tomto ohledu tedy sluchátkům nemám co vytknout. Mínusem nicméně je absence NFC pro snadnější párování

Líbilo se nám hrají bezdrátově i skrze kabel

silné aktivní potlačení okolního hluku

působivá zvuková kvalita

Nelíbilo se nám doprovodná aplikace

chybí NFC

Zhodnocení: když chcete to nejlepší

Bezdrátová sluchátka Bang & Olufsen Beoplay H95 jsou absolutní špičkou a bez přehánění lze říci, že špičku sama definují. Jedná se v každém směru o maximálně prémiová sluchátka. Ať už bude řeč o prodejním balení, konstrukci, zpracování, pohodlí při používání nebo samotné zvukové kvalitě. Vždy je prostor pouze pro superlativy. Radost vám udělá i propracované ovládání nebo vynikající výdrž na jedno nabití.

Za nekompromisní zařízení si však výrobce nechá náležitě zaplatit a na českém trhu cena Bang & Olufsen Beoplay H95 přesahuje hranici 21 tisíc korun. Jde o nejdražší bezdrátová sluchátka, která si lze běžně zakoupit. Současně však neznají kompromisy. Pokud vyloženě nehledáte zařízení pro sportovní aktivity a cena ve vašem případě nehraje roli, neuděláte s Bang & Olufsen Beoplay H95 chybu.

Foto:Petr Vojtěch, mobilenet.cz