ASUS ZenBook 14X OLED (UX5400) kombinuje kvalitní zobrazovací panel s vyšší obnovovací frekvencí se stylovým designem, rychlým nabíjením a pro ZenBooky typickým touchpadem „ScreenPad“. Bude to však stačit na úspěch?

OLED displeje s vyšší obnovovací frekvencí v poslední době již nejsou jen doménou chytrých telefonů či tabletů, ale začínají pronikat také do říše notebooků. Jak se integrace takovéhoto displeje osvědčila v případu nového ASUSu ZenBook 14X OLED (UX5400)?

Obsah balení: připraven do akce

Černá krabice ZenBooku 14X OLED ukrývá vcelku běžný obsah, tedy notebook samotný a také nabíjecí adaptér s odpojitelným kabelem. Čím mě však zaujala, je konstrukce víka, která při otevření notebook nadzvedne a vybízí k tomu, abyste ZenBook vytáhli a otevřeli jej. Nepochybně je také odkazem na pant ErgoLift.

Líbilo se nám vše potřebné

pěkně zpracované otevírání

Konstrukční zpracování: ležérně a stylově

ZenBook 14X OLED dorazil na test v barevném provedení Pine Grey, zeleně borovicový nádech byste však hledali marně, neboť má notebook spíše šedomodrý odstín. V každém případě působí novinka velmi elegantně a rozhodně vám neudělá ostudu nejen v kavárně, ale ani na důležitých pracovních schůzkách. Rozměry 31,12 × 22,12 × 1,69 cm s hmotností 1,4 kilogramu pak nepředstavují žádný problém, ani pokud notebook budete opravdu často přenášet.

Velmi solidní, dovolil bych si tvrdit až nadprůměrná, je i konektorová výbava. Levá strana by zprvu mohla částečně evokovat dojem herního notebooku díky výrazným (ale stylovým) chladicím otvorům, nad nimiž najdeme jen jeden USB-A (3.2 Gen 2). Pravá strana je pak domovem všem zbývajícím konektorům, mezi nimiž figuruje HDMI standardní velikosti (2.0b), 3,5mm jack, dvojice USB-C s rozhraním Thunderbolt 4 a konečně i čtečka karet microSD. Kromě již zmíněného chlazení na pravém boku najdeme výdechy také na straně spodní i v blízkosti pantů displeje, který rozhodně stojí za zmínku.

Výrobce totiž vsadil na osvědčenou technologii ErgoLift, která při rozevření notebooku celé zařízení mírně nadzvedne, což má pozitivní vliv na chlazení, psaní na klávesnici a částečně možná i reprodukci zvuku. Navíc je pant schopný se otočit až do úhlu 180 stupňů, takže není problém si najít ideální úhel náklonu, i když musíte nouzově pracovat s notebookem na kolenou.

Samotný pant přitom působí dostatečně robustně a má hladký chod i ideální tuhost, takže není problém víko displeje nadzvednout jednou rukou bez přidržování základny. K tomu ostatně poslouží i menší „výřez“ pod touchpadem. Celé zařízení se pak neprohýbá ani nijak nekroutí, k dispozici je také armádní certifikace US MIL-STD 810G, což znamená, že by notebooku neměly dělat potíže ani vyšší/nižší teploty, vzdušná vlhkost nebo vibrace.

Čtečku otisků prstů doplňuje rozpoznávání obličeje.

Zklamání nebudete ani po rozevření víka, kde na vás čeká velká klávesnice táhnoucí se v podstatě od boku k boku, pod níž je usazen prostorný touchpad/ScreenPad podle toho, co chcete využívat. Nejedná se o klasický touchpad, ale v podstatě o Full HD+ IPS dotykový panel, na kterém si můžete nechat zobrazit zkratky ke spuštění různých aplikací, okno pro ovládání Spotify, ale klidně i přetáhnout okno aplikace z velkého displeje na ScreenPad. Podporuje také různá gesta, takže je přepínání mezi klasickým touchpadem a ScreenPadem velmi jednoduché, postačí jen ťuknutí na ScreenPad třemi prsty. Tato vychytávka dokáže mimo jiné nahradit i chybějící numerickou část na klávesnici.

Klávesnice s 1,4mm rozestupy podporuje tři intenzity podsvícení a má příjemnou odezvu. Při psaní vydává spíše tlumený zvuk, žádné hlasité cvakání a ani po dlouhodobějším psaní si nemohu stěžovat na diskomfort. Vypínací tlačítko obsahuje kapacitní čtečku otisků prstů, která funguje pohotově a lze ji doplnit o rozpoznávání obličeje Windows Hello, které je díky IR senzorům spolehlivé za všech světelných podmínek.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

povedený design

nadprůměrný maximální úhel rozevření

pohodlná klávesnice

ScreenPad

čtečka otisků prstů i rozpoznávání obličeje

bohatá konektorová výbava

Displej: OLED navždy

Jedním z hlavních lákadel tohoto ZenBooku (ostatně to má i v názvu) je 14palcový OLED panel s poměrem stran 16:10, který je zajímavý hned z několika důvodů. Po rozevření víka se můžete těšit na tenké rámečky, jemné 2,8K rozlišení, ale hlavně OLED technologii s 90Hz obnovovací frekvencí. Veškerý obraz, ať už jde o brouzdání po internetu, sledování videí na YouTube nebo třeba filmů na Netflixu, tak vypadá naprosto úchvatně. Kromě opravdové černé se můžete logicky těšit na špičkový kontrast, krásné barvy, ale také funkce potlačující modré světlo. Na své si přijdou i hráči díky již zmíněné 90Hz obnovovací frekvenci a odezvě 0,2 ms či příznivci dotykového ovládání. Zcela dostačující je i maximální jas 550 nitů. Škoda snad jen „jen průměrné“ 720p webkamery.

Líbilo se nám 90Hz OLED displej s jemným rozlišením

dotyková obrazovka

tenké rámečky

Nelíbilo se nám webkamera má pouze HD rozlišení

Zvuk: průměr

Hlasitou reprodukci obstarávají dva reproduktory umístěné na levém a pravém boku v oblasti, kde končí spodní řada klávesnice. Zvuk (s nálepkou Harman Kardon) nezní špatně, ale je spíše průměrný, rozhodně mě nijak neohromil a například konkurence s logem nakousnutého jablka, ale i Surface Laptop hrají o poznání lépe. Ke sledování videí či nenáročnému poslechu však bezpochyby postačí. Chvalitebná je přítomnost 3,5mm jacku, který stále najde široké uplatnění v mnoha scénářích používání.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nezklame vás

Testovaná verze byla vybavena 16 GB LPDDR4X RAM, 512GB SSD a poslední generací procesoru Intel Core i5 (1135G7) se základním taktem 2,4 GHz. Grafický výkon obstarává NVIDIA GeForce MX450 (2GB GDDR6), což znamená, že není problém si zahrát ani novější herní tituly na nižší/střední nastavení, přestože je tento notebook určen spíše pro kancelářskou práci než k hraní her. Během používání, které v mém případě obnáší využívání kancelářských aplikací a internetového prohlížeče, jsem se ani jednou nesetkal s nadměrným zahříváním či hlučným chlazením, to se logicky projevilo až při testování pomocí benchmarků, viz přiložené výsledky.

Líbilo se nám dostatek výkonu pro běžného uživatele

tiché chlazení

Výdrž baterie: rychlé nabíjení a slušná výdrž

Baterie o kapacitě 63 Wh při mém způsobu používání běžně zvládla 5 až 6 hodin používání s displejem nastaveným zhruba na 70 až 80 % maximálního jasu. Nabíjení dodávaným 100W adaptérem zabere z 0 na 70 % zhruba 40 minut, do plna pak celkem dvakrát tolik.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dlouhá výdrž

Software a konektivita: Wi-Fi 6 a Windows 10

V počítači předinstalovaný Windows 10 Home, který už při prvním spuštění nabídl upgrade na Windows 11, je bohužel „obohacen“ o podle mého názoru zcela zbytečnou aplikaci McAfee, která by v počítači vůbec být neměla. Dále zde najdeme standardní aplikace přímo od Microsoftu, ale také utilitu MyASUS, která si umožňuje pohrát s nastavením displeje, zvuku, funkce Link to MyASUS (pro propojení se smartphonem) a poslouží i pro kontroly aktualizací. Z konektivity nechybí moderní Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.0, pro LTE je však potřeba dokoupit samostatný modem.

Líbilo se nám Wi-Fi 6

Nelíbilo se nám balast v podobě McAfee

Zhodnocení

ASUS ZenBook 14X OLED je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají špičkový displej, pohodlnou klávesnici, dlouhou výdrž i slušný výkon. Potěší také bohatá konektorová výbava či kvalitní zpracování a povedený design. Jedinou výtku lze mít snad jen k zbytečně předinstalovanému McAfee, „pouze“ průměrným reproduktorům či 720p webkameře.

