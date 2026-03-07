Anker Soundcore Liberty 5 Pro jsou již na první pohled futuristicky působící sluchátka, která zaujmou nejen designem a pouzdrem, ale i funkcemi. Je libo pokročilé odhlučnění se zápisem do Guinnessovy knihy rekordů nebo snad AI procesor Thus? Pak pokračujte ve čtení.
Technické parametry Anker Soundcore Liberty 5 Pro
|Displej na pouzdře
|ano, 0,96" dotykový TFT panel
|Barevná provedení
|bílá, modrá, černá, oranžová
|Připojení
|Bluetooth 6.1
|Kodeky
|AAC, SBC, LDAC
|Odolnost sluchátek
|IP55
|Délka poslechu s ANC
|až 28 h
|Obsah balení
|sluchátka s pouzdrem, manuály, nabíjecí kabel, nástavce
Konstrukční zpracování: futuristický design
Sluchátka nabízejí netradiční vzhled, a to ať už hodnotíte samotné špunty, nebo pouzdro, u kterého rovnou začneme. S trochou nadsázky se jedná o zmenšeninu vesmírné lodi s velkým čelním sklem v podobě displeje a vstupem, který v tomto případě představuje odsuvná střecha, pod níž se nacházejí samotná sluchátka. Existuje také verze Pro Max, která má displej umístěný právě na této odsuvné části. Ten je navíc větší, typu AMOLED, a model Pro Max nabízí i několik vychytávek umělé inteligence, které modelu Pro chybí. Důležité je však zmínit, že v ostatních ohledech jsou sluchátka identická a slibují například stejnou úroveň potlačení okolních ruchů, k čemuž se ještě dostaneme.
V době OLED panelů by nebylo na místě tvrdit, že si nasazení obyčejnějšího TFT displeje nevšimnete. Všimnete, neboť barvy působí vybledleji, obraz má logicky horší kontrast a pochopitelně schází absolutní černá. Na druhou stranu, co má displej dělat, dělá naprosto bezchybně. Na obrazovku stačí přiložit prst a okamžitě se dostanete do přehledného a srozumitelného menu. Zde máte rychlý přístup k přehledu o stavu nabití (pouzdra i jednotlivých sluchátek), nastavení zvuku, párování nebo třeba k aktivaci a deaktivaci Dolby Audio. Výsuvný mechanismus funguje spolehlivě a oproti některým konkurenčním pouzdrům nebudete sluchátka z útrob složitě lovit, ale budete je mít okamžitě po ruce.
Samotná sluchátka disponují ochranou IP55 a jejich vzhled (v návaznosti na futuristickou vesmírnou loď) mírně připomíná kultovního Vetřelce. V uších však sedí velmi jistě. V balení naleznete několik velikostí silikonových nástavců a také silikonové ergonomické ploutvičky. I díky tomu je komfort nošení na velmi slušné úrovni a uši vás nebudou bolet ani po delším poslechu. Navíc sluchátka skvěle drží v uších i při sportovních aktivitách, například běhu.
- dostačující ochrana IP55
- komfort nošení
- originální design
- jednoduché vytažení sluchátek z pouzdra
- pouze TFT displej oproti verzi Pro Max
Zvuk: nejlepší na vyřizování hovorů?
Na Anker Soundcore Liberty 5 Pro lze z hlediska zvuku nahlížet ve dvou rovinách. První z nich je samotná kvalita, která se pohybuje na velmi slušné úrovni s možností uživatelských úprav pomocí ekvalizéru. Ve výchozím nastavení si lze všimnout výraznějších basů, s funkcí HearID si však můžete snadno nechat vytvořit personalizovaný profil přímo pro potřeby vašeho sluchu. S Liberty 5 Pro jsem poslouchal řadu hudebních žánrů a mohu konstatovat, že vás nezklamou v žádném scénáři, ať už preferujete hutnější spodky, nebo vám jde spíše o pěkně prokreslené a křišťálově čisté výšky.
Druhou rovinou je pak kvalita hovorů, na kterou je značka obzvlášť hrdá. Ostatně se tato sluchátka chlubí zápisem do Guinnessovy knihy rekordů za nejkvalitnější telefonní hovory u TWS sluchátek. V tomto ohledu lze novinku skutečně jen chválit. Vyřizování telefonátů je na špičkové úrovni – krásně uslyšíte protistranu a ona vás, a to i v nestandardních situacích, kdy potřebujete například mluvit šeptem. Parádní čistoty hovorů i odhlučnění se dočkáte také ve velmi rušném prostředí, což obstarává specializovaný čip Thus, sloužící k AI procesování zvuku přímo v zařízení. Výhodou tohoto řešení je, že funguje lokálně a je energeticky velmi efektivní. Sluchátka mají navíc k dispozici hned osm mikrofonů, s jejichž pomocí neustále analyzují a odbourávají okolní hluk.
Další výhodou těchto sluchátek je podpora kodeku LDAC i nejnovějšího Bluetooth 6.1, což znamená přenosy ve velmi vysoké kvalitě a také bezdrátový přenos s důrazem na zabezpečení energetickou efektivitou.
- kvalita zvuku
- extrémně schopné ANC
- Bluetooth 6.1 a LDAC
- přirozený režim propustnosti zvuku
Funkce a ovládání: něco pro každého
Sluchátka se ovládají skrze vnější plošky standardními gesty, v samotné aplikaci je možné přiřadit ťuknutí (jednomu, dvěma či rovnou třem) konkrétní funkci. Přestože se jedná o kapacitní senzory, funguje ovládání spolehlivě a nepředstavuje problém třeba ani se zpocenými prsty.
Rozhodně stojí za zmínku i možnost sluchátka spárovat v rámci vícebodového připojení se třemi zařízeními, což umožňuje snadné přepínání například mezi telefonem, tabletem a počítačem. Potěší také samotná aplikace, která je přehledná a umožňuje aktivovat i ovládání hlasem. V takovém případě se dočkáte bleskurychlé reakce, přičemž se jedná o praktická gesta, třeba ke zvýšení/snížení hlasitosti, přeskočení skladby atp. Skrze aplikaci, která je dostupná pro Android i iOS, rovněž dochází k aktualizaci sluchátek.
- vícebodové připojení se 3 zařízeními
- komfortní ovládání
Výdrž baterie a nabíjení: zcela bez problémů
Sluchátka nabídnou velmi dlouhou výdrž až 28 hodin, kdy jsem se v praxi (kombinovaně) dobral k přibližně stejnému výsledku při poslechu na cca 70% úroveň hlasitosti. Nabíjení pak probíhá skrze kabel díky USB-C na zadní straně a již během 5 minut lze doplnit energii na 4 hodiny přehrávání, případně bezdrátově odložením pouzdra na nabíjecí cívku. Výdrž samotných sluchátek vytažených z pouzdra pak činí přibližně 6 hodin, přičemž je nutné zmínit, že se jedná o délku poslechu s ANC (včetně údaje o 28 hodinách).
- rychlé nabíjení
- špičková výdrž na nabití
Zhodnocení
Anker Soundcore Liberty 5 Pro jsou vzhledem možná trochu netradičně vypadající sluchátka, která ale ve výsledku nabídnou parádní kvalitu zvuku, špičkovou kvalitu hovorů, možnost vícebodového připojení se 3 zařízeními i bezdrátové nabíjení. Třešničkou na dortu je také povedená mobilní aplikace a za jedinou (drobnou) výtku lze považovat snad nasazení TFT panelu, který zkrátka nevypadá tak hezky jako AMOLED u verze Pro Max.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Fotku jsem si našel, vypadá to dobře. Konečně zase slušný sluchátka bez nožičky. JBL Vibe Buds 2 jsou totálním zklamáním. V práci používám Samsungy a na kole a při běhání EarFuny. EarFuny jsou luxusní, ale jsou s nožičkou a to nemohu v práci použít (nevlezou se pod ochranná sluchátka). Toto jednou Samsungy (Buds FE) nahradí, jsou na poslech dobrý, ale při každým hovoru zazní otázka (ty máš handsfree? není ti rozumět), zatímco EarFuny zvládají hovor i na kole (malá rychlost)
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