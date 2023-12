Realme C67 5G má nejen 50Mpx foťák, ale v nižší třídě i odolnost IP54

Fotografie: Realme

Realme představilo nejnovější přírůstek do základní řady C, dočkali jsme se příchodu modelu C67 5G. Jedná se celkově o spíše větší telefon, přičemž to jde na vrub IPS displeji s 6,72". Potěší nejen Full HD+ rozlišení, ale i 120Hz obnovovací frekvence. V displeji je vidět malý průstřel pro čelní 8Mpx kamerku, který se však může softwarově zvětšit a zobrazit doplňkové informace, například týkající se nabíjení. Realme této funkci říká Mini Capsule, tentokrát již ve verzi 2.0.

Obstojně si telefon vede po stránce výkonu, kdy se výrobce odhodlal nasadit moderní MediaTek Dimensity 6100+, který je spjat s 4/6GB RAM. Pro vaše data bude vždy k dispozici 128 GB. Trochu zamrzí, že Realme zřejmě nestíhá pracovat na novém softwaru a novinku osazuje starším Androidem 13. Nechybí samozřejmě nadstavba Realme UI 4.0.

Šetřilo se také na fotoaparátech, což je ale v základní řadě většinou pochopitelné. Hlavní snímač je osazen poměrně vysokým 50Mpx rozlišením, díky čemuž bude Realme C67 5G využívat skládání čtyř snímků do jedné fotografie s 12,5 megapixely. To by se mělo promítnout do lepší kvality výsledných snímků. Sekundární snímač s 2 megapixely slouží již jen k portrétům. Přidanou hodnotou novinky je mírně zvýšená odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě.

Baterie uvnitř telefonu má nepřekvapivě kapacitu 5 000 mAh a podporuje drátové nabíjení o maximálním výkonu 33 W. Ze zbylé výbavy zmiňme ještě podporu sítí 5G, což ale ostatně naznačuje už samotný název novinky.

V tuto chvíli se Realme C67 5G začíná prodávat na indickém trhu, přičemž cena je v přepočtu stanovena zhruba na 4,5 tisíce korun i s daní v případě základní verze 128+4 GB.