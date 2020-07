Realme C11 se zřejmě brzy podívá do Evropy. Cena bude velmi nízká

Uživatel @Sudhanshu1414 na Twitteru zmínil, že se nové Realme C11 po indickém trhu dostane i na ten evropský. Mobil byl představen v minulém měsíci a jde o zcela základní smartphone s 6,5palcovým HD+ displejem či procesorem Helio G35. Rozhodně potěší velkou baterií o kapacitě 5 000 mAh. Stačit vám bude muset 32GB paměť a 2GB RAM. Naopak samozřejmostí je Android 10. Na zadní straně jsou dva fotoaparáty, čelní je v drobném výřezu.

realme C11, realme' entry level offering will soon arrive in Europe.

Will be be available in Mint Green & Pepper Grey color options, and should cost between €100 - €120#realmeC11 pic.twitter.com/ycJ7NG8ePp