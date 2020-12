Prosákly první informace o Realme 8? Mohlo by nabídnout procesor Dimensity 720

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Geekbench odhalil prozatím neznámé zařízení Realme, o čemž informuje rootmygalaxy.nl. Odhalené kódové označení RMX3092 čínský výrobce ještě prozatím nepoužil, my tak můžeme spekulovat, jaký model by se za označením mohl skrývat. Mohlo by se jednat o první únik informací o budoucím Realme 8, které by navázalo na úspěšné Realme 7.

Co benchmark prozradil? Neznámý mobil bude vybaven procesorem Dimensity 720 od MediaTeku, který je aktuálně určen telefonům ve střední třídě. Výhodou tohoto procesoru je podpora sítí 5G. Dále byla odtajněna velmi slušná 8GB operační paměť. Někoho může v tabulce benchmarku zarazit postarší Android 10, avšak to se do představení telefonu ještě může změnit. Je pravděpodobnější, že výrobce u novinky v roce 2021 nasadí Android 11.