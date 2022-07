Pořiďte si nyní POCO X4 Pro 5G na CZC.cz se slevou 500 Kč

Fotografie: CZC.cz

Díky aktuální slevové akci na CZC.cz můžete získat nadupaný telefon POCO X4 Pro 5G se slevou 500 Kč, a to jak ve verzi se 6 GB RAM a 128 GB paměti, tak ve verzi s 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Akce běží do 31. 7. 2022.

POCO X4 Pro 5G

Skvělý telefon POCO X4 Pro 5G toho má pro uživatele připravenou pěknou hromadu. Dominantní je bezesporu 6,67“ 120 Hz AMOLED DotDisplay s Full HD+ rozlišením. Spolehnout se tak můžete na výbornou odezvu, perfektním zobrazením barev a nízkou náročností na spotřebu. 120 Hz se stává nutností pro každého, kdo chce svůj telefon využívat naplno, ať už se bavíme o hraní her, nebo jen prostém čtení článků bez trhání. Díky dotykové vzorkovací frekvenci na hodnotě 360 Hz je pak zaručena i bezkonkurenční rychlost odezvy ovládání třeba právě u hraní her.

Parádní výkon a zástup funkcí

Bez pořádného výkonu by však žádný telefon parádu neudělal, zejména pak, když se vyznačuje skvělým využitím třeba pro hraní náročných mobilních videoher. Smartphone je k dostání ve dvou variantách, kdy první z nich nabízí 6 GB RAM, 128 GB úložného prostoru, druhá pak 8 GB RAM a 256GB úložiště. V dalších parametrech se telefony shodují, a ani jeden vás díky 8jádrovému procesoru Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G nenechá na holičkách, i když telefon použijete pro nejnáročnější operace.

Jak už název telefonu napovídá, nabízí podporu všech generací mobilních sítí, tedy i ultrarychlé 5G připojení. Vedle toho tu najdete Wi-Fi 5, Bluetooth v5.1, NFC a pochopitelně i LTE připojení. Pro fanoušky velkého prostoru nechybí ani podpora microSD karet, konkrétně až do velikosti 1 TB. Ať už tak chcete mít na svém telefonu pořádnou knihovnu her, nebo třeba fotit tisíce fotek, s POCO X4 Pro 5G to nebude žádný problém.

Trio fotoaparátů

Na zadní straně se ostatně nachází trojlístek objektivů, které k focení a natáčení krásných záběrů přímo vybízí. Hlavní fotoaparát má 108 Mpx, doplňují jej pak 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx fotoaparát pro makro záběry. Pro selfie fotky skvěle poslouží 16Mpx přední fotoaparát. Nejen samotným hardwarem však POCO X4 Pro 5G vybízí k tvoření snímků, ve výbavě jsou totiž režimy pro zpomalené video, duální video, časosběrné záběry, super makro, kaleidoskop nebo zde najdete širokou nabídku filmových filtrů.

V neposlední řadě je třeba vypíchnout i několik klíčových vlastností, které vám zpříjemní používání kdykoliv a kdekoliv. Telefon se pyšní odolností se stupněm krytí IP53. Na boku naleznete čtečku otisku prstů, na stranách pak duální reproduktory a 3,5mm sluchátkový jack. Baterie vás díky kapacitě 5.000 mAh podrží i při náročném používání, a jakmile dojde na nabíjení, můžete využít turbo nabíjení s výkonem 67 W.

Jak mohu slevu na CZC.cz získat?

Všechny telefony POCO X4 Pro 5G teď můžete na CZC.cz získat v rámci slevové akce o 500 Kč levněji, navíc k nim získáte dvouměsíční předplatné YouTube Premium zdarma. Pro uplatnění slevy přitom nemusíte dělat nic víc, než si telefon na CZC.cz pořídit do 31. 7. 2022, kdy akce končí. Neváhejte tedy a vrhněte se do světa POCO X4 Pro 5G hned teď.