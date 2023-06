O2 zase rozdává telefony. K Motorole Moto G62 dostanete další model za 1 Kč

Fotografie: Motorola

Chystáte se koupit dva telefony a hodí se vám ušetřit? S poměrně zajímavou nabídkou přichází operátor O2, který opět připravil akci 1+1. Akce se týká Motoroly Moto G62 5G, která se u operátora prodává za 5 489 Kč. Jde o telefon s 6,5" IPS displejem, který má jemné rozlišení i 120Hz obnovovací frekvenci. Potěší podpora VoLTE i dvou nanoSIM, méně slabší procesor, malá RAM i interní paměť.

Situaci však zachraňuje právě probíhající akce, kdy jen za další 1 Kč získáte ještě Motorolu Moto G51 5G. Ta má velmi podobnou výbavu, ale displej je ještě větší, má dokonce 6,8" úhlopříčku. Lze říci, že oba telefony se hodí spíše méně náročným uživatelům, případně dětem. Za 5,5 tisíc korun obdržíte dva solidní chytré telefony. Pakliže máte o nabídku zájem, příliš neotálejte. Platí totiž do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. června, tedy do pátku.

Přejít do katalogu Motorola Moto G62 5G Rozměry 161,8 × 74 × 8,6 mm , 184 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 480 , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč