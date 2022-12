Motorola chystá ultralevný smartphone. Bude stejně povedený jako Moto G32?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Že ani velmi levné telefony nemusí být špatně vybavené dokázala Motorola se svým modelem Moto G32, který nás v recenzi zaujal povedeným 90Hz displejem, dlouhou výdrží, stereo reproduktory i slušně výkonným hardwarem. V podobném duchu by (doufejme) mohl zaujmout i připravovaný model Moto E32, který by měl být ještě levnější (Motorola Moto G32 je v současnosti k dostání již za necelé 4 tisíce korun). To se však odrazí také na výbavě, která má podle pricebaba.com čítat osmijádrový procesor Unisoc T606 v doprovodu 2 GB RAM. Chvályhodná je přítomnost nejnovějšího Androidu 13.

Motorola Moto G32 – videorecenze