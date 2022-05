Koloběžky KAABO jsou skladem. I ty nejlevnější jsou ideální do města a přírody

Fotografie: Mobil Pohotovost

Po dlouhém čekání jsou v Česku opět k dostání nejlepší elektrokoloběžky. Mobil Pohotovost má jako jediný autorizovaný prodejce na tuzemském trhu skladem elektrické koloběžky KAABO s dojezdem až 180 km a rychlostí až 100 km/h. Dostupné jsou všechny modely, a to i včetně nejoblíbenějšího Mantis 10 Plus v nové vylepšené verzi, který představuje ideální koloběžku do města, do přírody i na dojíždění do práce.